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Астролог Ваганова рассказала, какой день в конце сентября подходит для свиданий
Общество
Астролог Ваганова рассказала, какой день в конце сентября подходит для свиданий
Федеральное агентство новостей  / 

Девиз недели — ни шагу назад. Где взять сил, чтобы справиться с осенней хандрой, когда наша жизненная энергия норовит уйти в спячку? На этот вопрос ФАН ответила астролог Яна Ваганова.

27 сентября, понедельник

Благоприятный день, способствующий развитию любого учебного процесса. Будет желание и возможность узнавать новое, делиться информацией и монетизировать ее. Отправляясь по магазинам, вы можете потратить намного больше, чем рассчитывали, но это будут стоящие приобретения. Ваше обаяние сегодня может произвести сильное впечатление.

28 сентября, вторник

Непростой в эмоциональном плане день. Ждите «сюрпризов» от окружающих — они способны вывести вас из себя и вызвать бурю эмоций. Энергия дня покровительствует людям интеллектуального труда и помогает найти свой путь в жизни. В погоне за приключениями и новым опытом окружите себя друзьями — это принесет вам удачу.

29 сентября, среда

Непростой день с энергетической точки зрения. Все дела, поездки и встречи лучше перенести на другой раз. Ожидаются сюрпризы и неприятности. Неблагоприятный день почти для любых дел, исключение — духовные практики и пост. Удача придет от садово-огородных работ.

Астролог Ваганова рассказала, какой день в конце сентября подходит для свиданий
pxhere.com  / Dana Tentis

30 сентября, четверг

День подходит для путешествий, возврата долгов и свиданий. Символ созвездия — стрелы, бьющие точно в цель. Новые дела сегодня начинать не стоит, придется много раз переделывать, а вот для ликвидации хвостов — просто идеальный день. Удача от поиска потерянных вещей и новых находок.

1 октября, пятница

Благоприятный день, чтобы оказать поддержку близким и нуждающимся, любые поездки и начинания несут процветание. Удача сегодня — в отказе от продуктов животного происхождения. Прогулка на свежем воздухе и духовные практики помогут открыть в себе новые силы. Удача от ношения новой белой одежды.

2 октября, суббота

Неблагоприятный день, связанный с внутренними страхами. Вас могут вовлечь в рискованную ситуацию, где на кону будет стоять ваш авторитет. Высокий риск конфликтов, отравлений, проблемы от жидкостей. Удача придет от общения с кошками.

3 октября, воскресенье

Положитесь на свое природное обаяние, энергия созвездия придаст силы и желание выделиться, показать себя во всей красе. Действуйте! Проявляйте себя перед обществом — это принесет плоды. В этот день благоприятно вспоминать предков и зажигать свечи в благодарность за то, что имеете. Для лечения день не подходит, а вот маникюр сделать — отлично. В этот день удача от предков и яркого образа.

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