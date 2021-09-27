Корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ направляются в Аденский залив

Москва, 27 сентября. Группа кораблей и субмарин Тихоокеанского флота ВМФ РФ готовится форсировать Баб-эль-Мандебский пролив, чтобы выйти из акватории Красного моря.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе, суда выполняют переход к местам постоянной дислокации.

«Отряд кораблей и подлодок ТОФ во главе с корветом "Гремящий" в ближайшее время выйдет из Красного моря в Аденский залив», — рассказал собеседник журналистов.

Ранее сообщалось, что флагман Тихоокеанского флота ВМФ РФ гвардейский ракетный крейсер «Варяг» вышел на учения в залив Петра Великого. Экипаж судна проведет ракетные стрельбы по мишеням, имитирующим суда условного противника. Издание RT также публиковало видео масштабных военно-морских учений в центральной части Тихого океана.