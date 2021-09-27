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Корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ направляются в Аденский залив
Армия
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ направляются в Аденский залив
nordsy.spb.ru  /  Пресс-служба завода «Северная верфь»

Москва, 27 сентября. Группа кораблей и субмарин Тихоокеанского флота ВМФ РФ готовится форсировать Баб-эль-Мандебский пролив, чтобы выйти из акватории Красного моря.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе, суда выполняют переход к местам постоянной дислокации.

«Отряд кораблей и подлодок ТОФ во главе с корветом "Гремящий" в ближайшее время выйдет из Красного моря в Аденский залив», — рассказал собеседник журналистов.

Ранее сообщалось, что флагман Тихоокеанского флота ВМФ РФ гвардейский ракетный крейсер «Варяг» вышел на учения в залив Петра Великого. Экипаж судна проведет ракетные стрельбы по мишеням, имитирующим суда условного противника. Издание RT также публиковало видео масштабных военно-морских учений в центральной части Тихого океана.

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Все новости / Армия / Корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ направляются в Аденский залив
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