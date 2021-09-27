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В Defence24 назвали российскую армию одной из крупнейших в мире
Армия
В Defence24 назвали российскую армию одной из крупнейших в мире
Федеральное агентство новостей

Варшава, 27 сентября. Российские войска являются одними из крупнейших в мире, потому что в их распоряжении находятся 3,5 тысячи танков и 4,5 тысячи бронетранспортеров.

Такими данными поделилось польское издание Defence24. В публикации отмечается, что на сегодняшний день арсенал российских войск также включает в себя 4,8 тысячи артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня, а также 7,3 тысячи боевых машин пехоты (БМП).

Авторы статьи пишут, что в текущем году российская армия получит свыше 90 танков Т-72Б3 и Т-72Б3М, порядка 150 боевых машин Т-80БВМ и Т-90М. Также военным будут переданы более 120 БМП-3 и свыше 280 модернизированных БМП-2, а также порядка 300 единиц другой бронетехники.

Издание подчеркивает, что российские ВС являются одними из крупнейших в мире. По словам журналистов, «они сопоставимы только с силами США и Китая».

Ранее телеканал RT сообщал, что до конца 2021 года в российскую армию поставят 20 машин третьего поколения Т-14 «Армата». Западные эксперты отмечают, что эта боевая машина имеет ряд преимуществ над иностранными аналогами.

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