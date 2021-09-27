Подразделения ВСУ нанесли гранатометный удар по территории ДНР

Донецк, 27 сентября. Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Наблюдатели в течение суток зафиксировали один случай нарушения режима прекращения огня. Согласно данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, бойцы Вооруженных сил Украины вели огонь из гранатометов и стрелкового вооружения. Не менее пяти снарядов было выпущено из ручного противотанкового гранатомета. Обстрел велся со стороны поселка Водяное по территории вблизи населенного пункта Ленинское. О пострадавших или повреждениях инфраструктуры в результате обстрела в Донецке не заявляли.

Накануне представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщило о гибели одного военнослужащего Народной милиции ЛНР. По данным ведомства, солдат был убит в результате прицельного снайперского огня с позиций ВСУ. Ополченец вблизи поселка Калиново получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.