Пользователи Сети продолжают обсуждать празднование Дня туризма в Петербурге

Санкт-Петербург ежегодно становится Меккой для путешественников со всего мира. Неудивительно, что именно здесь с размахом состоялось празднование Международного дня туризма, который отмечают 27 сентября.

Северная столица решила отпраздновать торжество заранее. Самые необычные мероприятия прошли на визитной карточке города — реках и каналах. Последователи модного сапсерфинга нарядились в яркие костюмы, чтобы удивить петербуржцев. На доску встал лось, Мини Маус, воительница и другие персонажи.

Однако для некоторых пользователей Сети новый вид двигательной активности оказался в диковинку.

«Sup-карнавал — это когда на карнавале супом кормят? Или обливают супом, в лучших традициях карнавалов?» — удивилась Людмила К.

Празднику не помешала даже дождливая погода. Массовые мероприятия проходили на центральных улицах города. Также жители и гости Петербурга стали свидетелями редкого явления. Легендарные мосты Северной столицы развели при свете дня.

«Получили невероятный подарок — развод мостов днем. Мы с восторгом наблюдали за удивительным зрелищем, посмотреть на которое приезжают миллионы туристов», — делится впечатлениями путешественница Валентина.

Однако не всех жителей порадовал такой перформанс. Автомобилисты были в ярости из-за возникших многокилометровых заторов на дрогах.

«Пробку в центре устроили, а еще и велопробег! Опять все перекроют, на работу как добираться?» — возмутилась в комментариях Надежда В.

Кульминацией праздника стал парад яхт. По Неве прошли не только современные модели парусных транспортных средств, но и ретрокорабли. Например, 109-летняя шхуна «Надежда» и ее современник, парусник «Лукулл».

«Я не знала, что одним из мероприятий праздника будет парад исторических кораблей и парусных яхт. Для этого развели Благовещенский и Дворцовый мосты. Радуюсь, что мы получили такую возможность», — продолжила свой рассказ Валентина.

День туризма во всем мире отмечают уже 42 года подряд. Праздник направлен на популяризацию сферы, освещение ее вклада в развитие стран. В этом году девиз торжества звучит, как «Туризм для обеспечения инклюзивного роста».