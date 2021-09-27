Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 16:11
16:03
Армия
МИД Армении обвинил Азербайджан в спланированной военной агрессии в Нагорном Карабахе
16:03
Весь мир
Депутат парламента Ливии призвал к расследованию в отношении премьер-министра
16:00
Общество
Эфир: Могут ли бизнесмены решить проблему нехватки детских садов и школ в России
15:59
Политика
Снова санкции. Альгис Микульскис об очередном этапе антироссийской истерии в США
15:54
Шоу-бизнес
Приемная дочь Урганта похвасталась формами в новой фотосессии
15:52
Политика
Социолог Шугалей пообещал помогать петербуржцам, несмотря на результаты выборов в ЗакС
15:51
Общество
Билли Айлиш приостановила концерт, чтобы помочь фанатам
15:49
Видео
Пользователи Сети продолжают обсуждать празднование Дня туризма в Петербурге
15:49
Весь мир
Береговая охрана Ливии перехватила лодку с турецкими и иранскими мигрантами
15:48
Общество
Власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для вакцинированных туристов на ноябрь
Все новости

Пользователи Сети продолжают обсуждать празднование Дня туризма в Петербурге
Видео

Санкт-Петербург ежегодно становится Меккой для путешественников со всего мира. Неудивительно, что именно здесь с размахом состоялось празднование Международного дня туризма, который отмечают 27 сентября.

Северная столица решила отпраздновать торжество заранее. Самые необычные мероприятия прошли на визитной карточке города — реках и каналах. Последователи модного сапсерфинга нарядились в яркие костюмы, чтобы удивить петербуржцев. На доску встал лось, Мини Маус, воительница и другие персонажи.

Однако для некоторых пользователей Сети новый вид двигательной активности оказался в диковинку.

«Sup-карнавал — это когда на карнавале супом кормят? Или обливают супом, в лучших традициях карнавалов?» — удивилась Людмила К.

Празднику не помешала даже дождливая погода. Массовые мероприятия проходили на центральных улицах города. Также жители и гости Петербурга стали свидетелями редкого явления. Легендарные мосты Северной столицы развели при свете дня.

«Получили невероятный подарок — развод мостов днем. Мы с восторгом наблюдали за удивительным зрелищем, посмотреть на которое приезжают миллионы туристов», — делится впечатлениями путешественница Валентина.

Однако не всех жителей порадовал такой перформанс. Автомобилисты были в ярости из-за возникших многокилометровых заторов на дрогах.

«Пробку в центре устроили, а еще и велопробег! Опять все перекроют, на работу как добираться?» — возмутилась в комментариях Надежда В.

Кульминацией праздника стал парад яхт. По Неве прошли не только современные модели парусных транспортных средств, но и ретрокорабли. Например, 109-летняя шхуна «Надежда» и ее современник, парусник «Лукулл». 

«Я не знала, что одним из мероприятий праздника будет парад исторических кораблей и парусных яхт. Для этого развели Благовещенский и Дворцовый мосты. Радуюсь, что мы получили такую возможность», — продолжила свой рассказ Валентина.

День туризма во всем мире отмечают уже 42 года подряд. Праздник направлен на популяризацию сферы, освещение ее вклада в развитие стран. В этом году девиз торжества звучит, как «Туризм для обеспечения инклюзивного роста».

Вернуться назад

Все новости / Видео / Пользователи Сети продолжают обсуждать празднование Дня туризма в Петербурге
санкт-петербург праздник день туризма
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru