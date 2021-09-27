Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 13:12
13:12
Армия
Песков: президенты России и Белоруссии обсуждали активность сил НАТО на Украине
13:11
Политика
Песков выразил надежду на преемственность политики Германии
13:10
Общество
Верховный суд предложил учитывать материальное положение при вынесении приговора
13:09
Происшествия
«Стонала от боли»: ФАН публикует видео очевидца ДТП с перепутавшим педали водителем
13:06
Общество
Полина Осетинская: Снобизм неуместен по отношению к зрителям-дилетантам
13:05
Политика
Личный пресс-секретарь Явлинского сообщил, что ему неизвестно о госпитализации политика
13:03
Общество
Минобрнауки России не планирует переводить студентов на дистанционное обучение
13:03
Экономика
Норвегия планирует приостановить продажи автомобилей с традиционными моторами
13:02
Происшествия
Правоохранители задержали организатора трагического восхождения на Эльбрус
13:00
Общество
Диетолог Мойсенко рассказала о полезных свойствах морской капусты
Все новости

Актер Данила Шевченко рассказал о самочувствии после госпитализации из-за обморока

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 12:43
Общество
Актер Данила Шевченко рассказал о самочувствии после госпитализации из-за обморока
Pr Scr youtube.com  /  Данила Шевченко

Москва, 27 сентября. Актер Данила Шевченко оказался в больнице из-за потери сознания после спектакля. Артист предположил, что могло стать причиной его плохого самочувствия.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 25 сентября, в театре «Эрмитаж» на Новом Арбате. Данила Шевченко участвовал в спектакле «Леля и Минька в школе клоунов» — как только постановка подошла к концу, артист решил сделать совместное фото с друзьями. Неожиданно он упал в обморок и ударился головой о порожек. Артиста немедленно доставили в больницу на скорой и оказали помощь.

Данила Шевченко прокомментировал инцидент. Артист вспомнил о своем состоянии и отметил, что был выписан из больницы уже через пару часов после госпитализации.

«Я отыграл спектакль, вышел к знакомым, чтобы сфотографироваться. Потом у меня потемнело в глазах и я упал. Меня на скорой отвезли в Боткинскую больницу и после этого уже через два часа я был абсолютно свободен», — заявил артист в комментарии Федеральному агентству новостей.

Шевченко также предположил, почему его организм оказался в тяжелом состоянии. По мнению артиста, причиной обморока могла стать накопленная усталость. Несмотря на инцидент, ему удалось обойтись без ссадин и переломов при падении, но у звезды случились судороги.

Недавно музыкант Кай Метов также оказался в больнице. Артист пострадал в результате автомобильной аварии.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Актер Данила Шевченко рассказал о самочувствии после госпитализации из-за обморока
здоровье шевченко артист
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru