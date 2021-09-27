Актер Данила Шевченко рассказал о самочувствии после госпитализации из-за обморока

Москва, 27 сентября. Актер Данила Шевченко оказался в больнице из-за потери сознания после спектакля. Артист предположил, что могло стать причиной его плохого самочувствия.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 25 сентября, в театре «Эрмитаж» на Новом Арбате. Данила Шевченко участвовал в спектакле «Леля и Минька в школе клоунов» — как только постановка подошла к концу, артист решил сделать совместное фото с друзьями. Неожиданно он упал в обморок и ударился головой о порожек. Артиста немедленно доставили в больницу на скорой и оказали помощь.

Данила Шевченко прокомментировал инцидент. Артист вспомнил о своем состоянии и отметил, что был выписан из больницы уже через пару часов после госпитализации.

«Я отыграл спектакль, вышел к знакомым, чтобы сфотографироваться. Потом у меня потемнело в глазах и я упал. Меня на скорой отвезли в Боткинскую больницу и после этого уже через два часа я был абсолютно свободен», — заявил артист в комментарии Федеральному агентству новостей.

Шевченко также предположил, почему его организм оказался в тяжелом состоянии. По мнению артиста, причиной обморока могла стать накопленная усталость. Несмотря на инцидент, ему удалось обойтись без ссадин и переломов при падении, но у звезды случились судороги.

Недавно музыкант Кай Метов также оказался в больнице. Артист пострадал в результате автомобильной аварии.