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Вассерман раскрыл, что может скрываться за идеей США о «звездных войнах»
Общество
Вассерман раскрыл, что может скрываться за идеей США о «звездных войнах»
Фото из личного архива Анатолия Вассермана  / 

Размещение на орбите Земли космических вооружений неизбежно стоит намного дороже, чем средства борьбы с ними. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал слова главы концерна «Алмаз-Антей» о том, что США планируют создать боевые орбитальные аппараты для нанесения ударов из космоса в любую точку мира. В частности, речь идет о беспилотниках Boeing X-37.

«О данной разработке мне ничего неизвестно, но я полагаю, что глава «Алмаз-Антея» все-таки информирован существенно лучше меня, так что я готов ему поверить. О выводе вооружений в космос говорили еще при Рейгане (Рональд Рейган, 40-й президент Америки. — Прим. ФАН), хотя существует международное соглашение о запрете милитаризации космоса, но англосаксы своему слову хозяева: захотели — дали, захотели — обратно взяли», — сообщил журналист.

Анатолий Вассерман также добавил, что сама идея «звездных войн» уже давно признана нецелесообразной.

«Тогда же, при Рейгане, специалисты установили, что средства борьбы с подобными космическими системами неизбежно и существенно дешевле, чем сами такие системы. Грубо говоря, сколько бы американцы ни потратили на их создание, мы на защиту от них и уничтожение потратим несравненно меньше средств», — пояснил собеседник ФАН.

Вассерман раскрыл, что может скрываться за идеей США о «звездных войнах»
pixabay.com  / 

В завершение он предположил, какие на самом деле цели могут стоять за работой над такими технологиями.

«Думаю, это всего лишь очередной распил бюджета. Все-таки американский военно-промышленный комплекс очень хорошо раскручен, и для процветания ему постоянно нужны все новые большие деньги», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН оценил заявление Пентагона о том, что американские военные близки к созданию оружия направленной энергии. По словам собеседника, на сегодняшний день еще никому не удалось добиться прорыва в данном направлении.

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сша космос вассерман
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