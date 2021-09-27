Загруженность дальневосточных портов выросла на фоне увеличения поставок из Китая

Москва, 27 сентября. Трудности с перевалкой контейнерных грузов фиксируются в российских дальневосточных портах. Проблемы связаны с увеличением поставок товаров из Китая.

Некоторые суда не могут зайти в порт по несколько недель.

«На сегодняшний день все порты Владивостока и Находки загружены по максимуму и даже чуть больше, если это позволяют ресурсы и возможности», — пояснил учредитель логистической компании VIG Trans Игорь Ребельский.

Портам приходится сокращать количество судозаходов из-за переполненности. В то же время работа ведется качественно, они нацелены на оптимизацию перевалки, пояснил Ребельский. Из прогнозов руководителей дальневосточных портов следует, что сложная ситуация продолжится в течение года, пишет «Коммерсантъ».

Большой порт Санкт-Петербурга, порт Восточный и Владивостокский морской торговый порт в сентябре открылись для легального ввоза и вывоза санкционной продукции транзитом.

За первые восемь месяцев 2021 года Россия на треть увеличила экспорт колбасных изделий в годовом выражении. Прирост обеспечили рынки Азии и Африки, сообщили в Россельхозбанке.