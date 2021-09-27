Sohu: Россия сможет выстоять под массированным ударом бомбардировщиков B-2 Spirit

Пекин, 27 сентября. Россия столкнется с серьезным испытанием во время атаки американских бомбардировщиков B-2 Spirit, считают китайские эксперты.

ВВС США располагают около 20 бомбардировщиками B-2 Spirit. Они отличаются большой дальностью полета и технологиям снижения заметности, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайский инфопортал Sohu. В случае открытой конфронтации России будет нелегко справиться с этими машинами, пишут аналитики.

Россия является одной из немногих стран, которая способна устоять перед массированным ударом со стороны США. Пентагон попытается провести внезапную атаку. Но лишив американскую авиацию элемента неожиданности, Москва сможет выйти победителем из столкновения, подчеркнули авторы материала. B-2 уязвимы перед российскими радиолокационными станциями. Налет ВВС Соединенных Штатов станет «настоящим кошмаром».

«Россия может использовать радары метрового диапазона для эффективного отражения атаки ВВС США», — заметили в Sohu.

Аналитики китайского издания Sina ранее заметили, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь» стали настоящим кошмаром для ВВС США. Бомбардировщик B-1B Lancer не способен сравниться с ним по характеристикам, уверены специалисты из КНР. Ранее российские Су-35С сопроводили американский B-52H над Тихим океаном, передает RT.