Берлин, 27 сентября. Партия «Альтернатива для Германии» продолжит курс на укрепление отношений с Россией, сообщил избранный депутат палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн.

Он подтвердил пророссийский настрой политического объединения. Линдеманн также является представителем партии «Альтернатива для Германии». Политик дал комментарий РИА Новости.

«Конечно, мы, как "Альтернатива для Германии", продолжим работать в парламенте над улучшением германо-российских отношений, в частности над отменой санкций и развитием экономических и культурных отношений», — подчеркнул депутат.

Вице-спикер Софеда Константин Косачев допустил изменение отношений между Москвой и Берлином после выборов в Германии. По словам сенатора, такой сценарий возможен в случае перехода должности главы МИД ФРГ к представителю «Зеленых».