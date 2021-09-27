Не только в памяти человека хранится история. Не только учебники и летописи рассказывают о былых временах. Огромное значение для исторической науки и понимания культуры имеют археологические находки, памятники архитектуры, скульптуры, картины и другие произведения искусства.

Однако время одинаково безжалостно даже к самым ценным экспонатам. Внешние факторы, такие как войны, стихийные бедствия, а также некачественное хранение только добавляют вероятности потерять свидетельства ушедших эпох. Эта статья посвящена профессии реставратора ― специалиста, который знает все о том, как сохранить и восстановить редкие и интереснейшие произведения искусства и исторические находки. Как стать реставратором, куда пойти учиться ― обо всем этом читайте далее.

Чем занимается реставратор

Сам термин «реставрация» не слишком древний, хотя сохранять внешний вид произведениям искусства научились давно. В Средневековье, когда богатые феодалы начали собирать личные коллекции, суть работы реставратора сводилась к «подновлению», возвращению предметам (картине или скульптуре) их первоначального вида. С современной точки зрения безупречный внешний вид ― не самое главное для ценного экспоната.

Сегодня в реставрации выделяют два направления: музейная или научная и коммерческая. Второе направление подразумевает работу с предметами мебели, ювелирного искусства и другими вещами, не имеющими научной (как археологические находки) или музейной (как предметы искусства) ценности, но представляющими собой дорогой товар, который должен выглядеть соответствующим образом.

В основном это касается антиквариата, который, во-первых, используется по назначению, а во-вторых, стоит достаточно дорого, чтобы можно было отказаться от ремонта или отнести его в любую ближайшую мастерскую. Если речь идет, скажем, об антикварной мебели, задача реставратора укрепить ее, поменять обивку, обновить лаковое покрытие. Словом, вернуть товарный вид. Это безусловно важная, кропотливая и требующая профессионального подхода работа. Но сегодня речь пойдет о научной реставрации.

Цель этого направления ― не столько воссоздать и уж тем более не имитировать, но и сохранить как можно лучше и как можно дольше. При чем речь идет не только о внешнем виде предмета, но и о материалах, из которых он сделан. Таким образом, музейный экспонат должен после реставрации оставаться максимально подлинным.

Большую часть в реставрации занимает собственно консервация ― действия, направленные на восстановление предмета. Осколки, разрывы, трещины аккуратно убираются, чтобы предмет остался в первозданном виде. В своей работе реставраторы используют специальные составы (клей и краски), которые зачастую придумывают сами, следят за влажностью и температурой воздуха, а также интенсивностью и направлением света в хранилищах и музейных залах.

Как любые специалисты, реставраторы не занимаются всем сразу. Кто-то реставрирует картины, другие занимаются восстановлением предметов керамики или металла, третьи специализируются на восстановлении росписей на ткани. Отдельное направление ― восстановление и сохранение старинных книг и рукописей. Работа реставратора кропотлива и точна, при этом они стараются как можно меньше вмешиваться и изменять первоначальный вид предмета.

Прежде чем начать реставрационные работы, специалисты проводят многочисленные исследования, в том числе лабораторные, чтобы определить:

к какой эпохе относится экспонат;

насколько сильно поврежден;

из какого точно материала сделан;

был ли реставрирован ранее и так далее.

Часто реставраторы совмещают в себе профессию историка, исследователя, так как приходится прибегать к помощи первоисточников: иллюстраций, гравюр, фотографий. Выстраивая план реставрационных работ, реставратор работает не один. Ему помогают историки, археологи, искусствоведы, а еще химики и другие специалисты.

Крупные реставрационные работы

Для того, чтобы оценить всю важность и сложность профессии реставратора, достаточно побывать в лучших музеях России. Русская школа реставраторов — одна из сильнейших, а масштаб проведенных работ поистине поражает воображение. И по сей день привлекают туристов со всего света деревянный комплекс Кижи и старинные фрески в монастырях Золотого кольца, поражают воображения находки археологов, выставленные в Эрмитаже.

Одним из крупнейших реставрационных успехов стало восстановление знаменитой Янтарной комнаты в Царскосельском дворце. Шедевр XVIII века, кабинет, отделка которого была выполнена полностью из янтаря, был утерян в конце Великой Отечественной войны и впоследствии полностью восстановлен российскими реставраторами.

Янтарная комната была выполнена мастерами при дворе прусского короля Фридриха I. Когда король умер, оказалось, что его преемнику Фридриху Вильгельму янтарный кабинет не нужен, и он преподнес его в дар русскому царю Петру I, который очень хотел получить его для Кунсткамеры. Окончательно свое пристанище в Екатерининском дворце комната нашла в 1770 году. В то время, конечно, никто не мог обеспечить идеальные условия хранения бесценных янтарных панелей. Поэтому первые реставрации не заставили себя ждать и были проведены уже в 1833 году.

pixabay.com /

Но самое главное испытание ждало комнату во время Великой Отечественной войны. В силу многих причин комната не была эвакуирована в Новосибирск в 1941 году вместе со всеми остальными ценными экспонатами. Во дворце на тот момент осталось всего пять сотрудников, все ― женщины, ведь мужчины ушли на фронт. Демонтировать огромные и тяжелые панели им было не под силу, поэтому все закрыли фанерой, ватой и тканью. К сожалению, это не помогло. Есть свидетельства, что панели были демонтированы буквально за пару часов. Янтарную комнату вывезли в Кенисберг, где она была выставлена в городском дворце.

Дальнейшая история Янтарной комнаты столь же интересна, сколь противоречива. Есть множество версий ее исчезновения. Но еще интереснее то, как терпеливо и тщательно восстанавливали кабинет. Работы были начаты в 1981 году командой специалистов: искусствоведов, химиков, историков, реставраторов и даже криминалистов. Несколько лет потратили только на то, чтобы разработать концепцию проекта и воссоздать рецептуры и технологии обработки янтаря, а также подготовку и обучение коллектива. К 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга Янтарная комната была восстановлена, и теперь любой желающий может увидеть это удивительное произведение искусства.

К сожалению, не всем музейным и историческим объектам везет так, как повезло Янтарной комнате. Большего всего от непонимания сути реставрации и консервации страдают памятники архитектуры, в частности, старая городская застройка, городские усадьбы и другие подобные объекты. Снеси старое, чтобы построить новое в том же стиле ― популярный способ придания городу ухоженности и пристойного вида. Увы, это приводит к безвозвратному уничтожению примеров архитектурных стилей и ремесел.

Куда поступать на реставратора

Столь кропотливая и искусная работа требует, безусловно, серьезного обучения. Чтобы стать настоящим экспертом нужно постоянно учиться, осваивать новые техники и способы восстановления предметов искусства, читать профессиональную литературу и исторические материалы. Не обойтись без участия в стажировках, семинарах и конференциях. И конечно, необходимо владеть иностранными языками. Без этого невозможно быть полностью в курсе всего, что происходит в научном сообществе.

Для того, чтобы начать обучение после 11 класса, следует поступать в те вузы, которые специализируются на художественном и искусствоведческом образовании. В Москве такими являются Университет технологии, дизайна и искусства им. Косыгина, где обучают восстановлению художественного текстиля, например, обивки мебели и иной тканевой отделки, а также Российский государственный гуманитарный институт, где есть целый ряд профильных факультетов, Художественно-промышленная академия им. Строганова и Институт искусства реставрации.

Ряд вузов ждет абитуриентов и в Санкт-Петербурге: Архитектурно-строительный университет, Академический институт им. Репина при Академии Художеств и Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. Штиглица.

Получить второе высшее образование и пройти курсы повышения квалификации можно в МАРХИ, Казанском Федеральном университете, Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова. Кроме высшего образования, есть курсы реставраторов, например, при Российской государственной библиотеке, где специализируются на восстановлении и сохранении книг.

После 9 класса также возможно обучение в области реставрации в профильных колледжах, например, в колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 или политехническом техникуме №2.

Для поступления в профильные учебные заведения сдавать нужно русский язык, литературу, историю, обществознание, иностранный язык.

Где работает и сколько зарабатывает реставратор

Прежде чем посмотреть, где работают реставраторы, отметим, какие качества важны для освоения этой профессии:

любовь к истории, литературе, искусству;

способность к долгой, кропотливой работе;

усидчивость и аккуратность;

насмотренность и развитый вкус;

художественные способности;

умение работать в команде.

Местом работы реставраторов можно назвать музеи, хранилища, реставрационные мастерские, как частные, так и государственные, а также сами объекты, нуждающиеся в реставрации. В коммерческой реставрации такие специалисты также востребованы, чтобы восстанавливать антикварную мебель и предметы интерьера, ювелирные и кожаные изделия, предметы из дерева.

www.pexels.com /

Отдельное направление ― научная деятельность. Свои достижения и открытия нужно передать следующим поколениям реставраторов. Написание научных и методических работ, участие в научно-практических конференциях, преподавание и практические занятия, наставничество ― все это тоже часть работы опытного специалиста.

Зарплата реставратора начинается от 70–80 тысяч рублей и может достигать 120 тысяч рублей и выше. Реставрационные работы сложны и трудоемки, выполнить их качественно может только профессионал, поэтому их труд оплачивается достаточно хорошо. Впрочем, отметим, что речь идет об опытных специалистах, заработок стажера начинается с 30 тысяч рублей.

Плюсы и минусы профессии реставратора

Главное преимущество — работа по призванию. В реставрации едва ли окажутся случайные люди. В эту отрасль идут те, кто по-настоящему увлечен искусством и историей. Для них это интересная и привлекательная работа, в которой есть место и творчеству, и научным изысканиям, и практике.

Еще одним плюсом станут командировки в разные интересные места, знакомство с единомышленниками со всего света, посещение малодоступных культурных объектов, участие в раскопках. При желании и возможностях можно подумать над открытием собственного реставрационного бюро.

В качестве минуса отметим высокий уровень ответственности, ведь часто специалисты работают с уникальными объектами, огромной исторической ценности, существующими в единственном экземпляре, и не имеют права на ошибку.

Еще один минус ― некоторые сложности в начале карьерного пути. Молодому специалисту придется долго учиться, а потом еще дольше работать с наставником, прежде чем ему доверят по-настоящему важную работу. Это огромные трудозатраты и невысокий доход, поскольку работа подмастерья ценится не слишком высоко.

Однако для тех, кто действительно хочет развиваться в этой области, такие аспекты вряд ли станут препятствием. Профессия реставратора почетна и уважаема, поскольку сложно переоценить труд тех, кто сохраняет для нас культурное и историческое наследие.