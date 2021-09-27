Политологи объяснили, почему Киев должен помнить об Афганистане на фоне учений с США

Украина, имеющая территориальный конфликт с соседом, Россией, никогда не сможет стать членом НАТО. Кроме того, Альянс не хочет видеть в своих рядах вояк, воспитанных в духе довольно странных представлений о жизни, считают опрошенные ФАН политологи и журналисты.

Отношение немцев

Публикация материала о военных учениях стран Запада и Украины вызвала активный отклик у читателей немецкого журнала Der Spiegel. Особое внимание пользователи обратили на маневры Rapid Trident, которые проходят на западе Украины.

Издание заметило, что многие военные учения «усилили международную напряженность». В Rapid Trident учувствуют США и ряд других стран НАТО. После старта американо-украинских учений Россия также провела собственные — в акватории Черного моря.

Многие немецкие пользователи подчеркнули, что Киеву следует помнить о трагедии в Афганистане, когда он плечом к плечу взаимодействует с Вашингтоном.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

«Украинским властям неплохо было бы посмотреть, что происходило в Афганистане, как вертолеты и автомашины спешно набивают деньгами и ищут кратчайшую дорогу к аэропорту. Вот настолько надежна помощь США», — заметил один из читателей.

«Восхититься успехами богатого покровителя Украины мы можем в Афганистане», — подчеркнул другой.

«Дискуссия простая: маневры России — зло, маневры НАТО — служат миру и безопасности», — с иронией написал комментатор.

Украинцы малоуправляемы

Политолог Андрей Иванов заметил, что обычные немцы сказали о сути отношений Украины и НАТО. И фактически повторили тот реализованный сценарий относительно отношений НАТО и Грузии.

Напомним, это закавказская страна очень давно стремится в Альянс. Проводились совместные учения, грузинскую армию действительно готовили по натовскому образцу. Именно для того, чтобы потом бросить на Россию и заодно посмотреть, насколько эффективны технологии ведения войны НАТО. Закончилось все, как мы помним, признанием со стороны Москвы независимости Абхазии и Южной Осетии.

«Собственно, то же самое мы видим и на Украине. Украинскую армию обучают западные инструкторы. И именно для провокаций против России. Трогательным моментом можно считать то, что НАТО иногда подкидывает немного денег вот такой стране, используемой для экспериментов. Прежде всего — на строительство дорог и необходимой для войск инфраструктуры. Но здесь тоже нет ничего нового. Рим в свое время строил дороги в покоренных странах, чтобы по ним маршировали легионы. А вот на Украине или в Грузии это воспринимают как свидетельство искреннего желания командования НАТО способствовать гуманитарному развитию», — пояснил Андрей Иванов.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

С правовой точки зрения, по мнению политолога, Украина, имеющая территориальный конфликт с соседом, Россией, из-за Крыма, никогда не сможет стать членом Альянса. НАТО не хочет видеть в своих рядах вояк, воспитанных в духе довольно странных представлений о жизни. Скажем прямо — украинцы малоуправляемы, считают эксперты.

«Их можно кинуть в бой, но не взаимодействовать с ними сообща на поле боя. Украина — это именно поле для эксперимента. Для военного, социального, политического, экономического. В самом украинском обществе по большей части этого не хотят. Украинцы хотят жить мирно, в хороших отношениях с Россией. Но там практически нет политических сил, которые бы эту тенденцию выражали. Почти все политики Украины пытаются свое общество ломать через колено, а не проводить его волю. И в этом глубочайшая трагедия нашей братской Украины», — заключил Андрей Иванов.

До последнего солдата

Политолог Владимир Карасев считает, что Украина будет «дружить» с НАТО до последнего своего солдата. Это тот случай, когда советы более развитых и авторитетных государств бесполезны.

«Немцы верно подметили параллели между Афганистаном и Украиной. На определенном этапе американцы сбегут с Украины. И драма в кабульском аэропорту может повториться в аэропорту Борисполь. Германия очень грамотно выстраивает свои отношения с НАТО. Немцы могут дать денег, но никогда не отдадут на убой своих граждан. С Украиной — иначе. Ради дружбы с НАТО официальный Киев готов отдать на уничтожение все население своей страны», — заключил Владимир Карасев.

Тем временем военнослужащие Украины и США провели совместное десантирование в рамках учений Rapid Trident-2021. Бойцы десантировались с бортов военно-транспортных самолетов Lockheed C-130 Hercules.