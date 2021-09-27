Фанаты футбольного клуба «Шинник» из Ярославля не попали на стадион во Владимире

Владимир, 27 сентября. Полиция задержала около 30 человек из числа болельщиков «Шинника» за нарушение общественного порядка. Это произошло накануне, 26 сентября, перед матчем ярославцев с владимирским «Торпедо». Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев на пресс-конференции после игры возмутился действиями «принимающей стороны» и сотрудников правоохранительных органов, сообщают «Владимирские ведомости». Он также выразил недоумение по поводу того, что на спортивной арене не было болельщиков из Ярославля, хотя они прибыли на матч и громко поддерживали свою команду, но за пределами стадиона.

Генеральный директор ярославского клуба Сергей Кулаков дал оценку случившемуся в своем Instagram, где обвинил в инциденте руководство «Торпедо».

«Во Владимире нельзя болеть за команды, которые приезжают в их город. Как минимум так считает сотрудник по безопасности «Торпедо». Он сказал на предматчевом совещании, что не пустит болельщиков», — написал Кулаков.

Дело в том, что многочисленная группа фанатов из Ярославля после того, как прибыла во Владимир, устроила импровизированный марш по центральным улицам города. Сперва болельщики прошли, скандируя лозунги и кричалки, с востока на запад в створе Золотых ворот, а затем прямо по проезжей части промаршировали до стадиона. Там шумных гостей ждали сотрудники полиции. Многие фанаты были задержаны и доставлены в ближайший отдел охраны правопорядка. В пресс-службе УМВД России по Владимирской области пока не комментируют случившийся инцидент.

Сама игра закончилась со счетом 2:0 в пользу команды из Ярославля.

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