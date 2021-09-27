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Фанаты футбольного клуба «Шинник» из Ярославля не попали на стадион во Владимире
Общество
Фанаты футбольного клуба «Шинник» из Ярославля не попали на стадион во Владимире
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владимир, 27 сентября. Полиция задержала около 30 человек из числа болельщиков «Шинника» за нарушение общественного порядка. Это произошло накануне, 26 сентября, перед матчем ярославцев с владимирским «Торпедо». Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев на пресс-конференции после игры возмутился действиями «принимающей стороны» и сотрудников правоохранительных органов, сообщают «Владимирские ведомости». Он также выразил недоумение по поводу того, что на спортивной арене не было болельщиков из Ярославля, хотя они прибыли на матч и громко поддерживали свою команду, но за пределами стадиона.

Генеральный директор ярославского клуба Сергей Кулаков дал оценку случившемуся в своем Instagram, где обвинил в инциденте руководство «Торпедо».

«Во Владимире нельзя болеть за команды, которые приезжают в их город. Как минимум так считает сотрудник по безопасности «Торпедо». Он сказал на предматчевом совещании, что не пустит болельщиков», — написал Кулаков.

Дело в том, что многочисленная группа фанатов из Ярославля после того, как прибыла во Владимир, устроила импровизированный марш по центральным улицам города. Сперва болельщики прошли, скандируя лозунги и кричалки, с востока на запад в створе Золотых ворот, а затем прямо по проезжей части промаршировали до стадиона. Там шумных гостей ждали сотрудники полиции. Многие фанаты были задержаны и доставлены в ближайший отдел охраны правопорядка. В пресс-службе УМВД России по Владимирской области пока не комментируют случившийся инцидент.

Сама игра закончилась со счетом 2:0 в пользу команды из Ярославля.

Ранее ФАН рассказывал о марше протеста против мигрантов в Чили. Акция закончилась столкновениями с полицией и погромами.

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