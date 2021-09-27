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Кассирша из немецкого супермаркета прославилась в Сети своей красотой
Общество
Кассирша из немецкого супермаркета прославилась в Сети своей красотой
https://www.instagram.com/victoriaevn/  /  @victoriaevn

Берлин, 27 сентября. Девушка, которая работает кассиром в супермаркете, стала звездой соцсетей, однако с приходом популярности она не оставила прежнюю работу.

Популярная TikTok блогер Элейн Виктория работает за кассой в немецком магазине низких цен сети Aldi. Именно там девушка снимает свои ролики, которые набирают в Сети миллионы просмотров.

В рабочее время, когда в магазине нет большого потока клиентов, девушка старается найти свободную минутку, чтобы записать очередной ролик. На своих видео Элейн Виктория обычно танцует или синхронно двигает губами под популярные песни.

Вдохновение на запись очередного ролика, который наберет миллионы просмотров, посещает блогера не только кассе. Она также выкладывает видео со склада или из подсобки.

Пользователи социальных сетей быстро заметили девушку и завалили ее комплиментами. Они уже окрестили ее «самой горячей работницей супермаркета» и «Мисс Aldi». Кроме того, поклонники часто интересуются адресом магазина, чтобы увидеть красивую кассиршу вживую.

«Я никогда не видел, чтобы девушка так выглядела в Aldi, куда я хожу», — цитирует The Sun слова подписчика.

Фанаты девушки готовы часами стоять в очередях и скупать ненужные товары, чтобы встретиться с ней. Однако некоторые заинтересовались, как начальство кассирши реагирует на ее деятельность. Элейн отметила, что из-за обрушившейся популярности ей запретили снимать видео на работе.

Американская стюардесса-блогер Кэролайн ранее составила топ раздражающих экипаж привычек пассажиров. На первом месте — прогулки босиком по салону.

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