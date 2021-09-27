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Путин обратился к президенту Туркменистана в день 30-летия независимости страны

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 12:24
Политика
Путин обратился к президенту Туркменистана в день 30-летия независимости страны
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 27 сентября. Президент России Владимир Путин обратился к туркменистанскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову и выразил уверенность в наращивании двусторонних связей.

Российский лидер направил телеграмму Бердымухамедову, в которой поздравил его с 30-летием независимости Туркменистана. Путин высоко оценил внешнеполитический курс и успехи республики в экономической и социальной сферах.

«Ваша страна добилась больших успехов в экономической и социальной сферах. Проводимая Туркменистаном политика позитивного нейтралитета способствует упрочению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», — отметил Путин в поздравлении.

Также президент РФ выразил уверенность в развитии контактов между государствами. Это в полной мере соответствует интересам российского и туркменистанского народов, уточнил Путин.

Ранее он поделился впечатлениями об отдыхе в Тайге, куда ездил вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу, передает НСН. По словам президента, к его палатке приходили медведи.

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путин туркменистан бердымухамедов
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