Лукашенко одобрил повестку предстоящего саммита лидеров стран СНГ

Минск, 27 сентября. Председательствующая в СНГ Белоруссия согласовала повестку заседания Совета глав государств содружества.

Соответствующее заявление сделал председатель Исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Главным вопросом, который будут обсуждать во время саммита 15 октября, является заявление в связи с 30-летием СНГ.

«Повестка уже утверждена, она согласована с председателем в СНГ в этом году. Председатель в Совете глав государств — президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко», — подчеркнул Лебедев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах встретиться с белорусским коллегой. Об этом он рассказал на встрече с руководителями парламентских партий, сообщала Национальная служба новостей.

Лукашенко 24 сентября уже посетил Сочи с частным визитом. В 15:10 он вылетел из Минска и в 17:35 приземлился в российском аэропорту.