Верховный суд предложил учитывать материальное положение при вынесении приговора

Верховный суд РФ призвал не сажать в колонии граждан, которые совершили нетяжкие преступления по причине своей бедности. Какие изменения в назначении наказаний будут приняты, разбирался «Лайф».

В Ростовской области суд приговорил мужчину к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 000 рублей за контрабанду сигарет. Адвокат правонарушителя подал документы на обжалование приговора в вышестоящие судебные инстанции. Он просил о замене реального срока заключения на условный, и дело дошло до Верховного суда РФ. Итогом стало смягчение наказания и замена срока в колонии на условный с испытательным периодом. В определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ указано, наказание было изменено с учетом того, что осужденный совершил преступление небольшой тяжести и пошел он на этот шаг из-за тяжелого материального положения в семье (данный факт установлен судом). Также изменение наказания связано с тем, что осужденный ранее никогда не привлекался к ответственности и признал свою вину, раскаявшись в совершенном преступлении.

После публикации определения Верховного суда РФ общественность разделилась на два лагеря. Одни полностью поддержали гуманное решение, согласившись, что проступок был небольшой тяжести, а жизненная ситуация довольно сложная: у виновного на иждивении больные дети и престарелые родители, у него не было возможности устроиться на работу. Другие же проявили категорическое неприятие судебного решения, по их мнению, тяжелое материальное положение не может служить оправданием преступному деянию, что означает, наказание не может быть назначено ниже предела санкции, указанной в соответствующей статье закона. В противном случае это может спровоцировать рост преступности.

«Суд, вынося определение по данному делу, конечно, исходил из фабулы и обстоятельств, при которых было совершено преступление, и учитывал личность самого преступника. Очевидно, что это судебное определение может иметь некоторое значение для рассмотрения схожих дел, но в России не прецедентная система права, а значит, руководствоваться конкретным определением суды, скорее всего, не будут. Другое дело, что при вынесении приговоров по делам небольшой тяжести теперь, возможно, будет уделяться больше внимания наличию смягчающих вину обстоятельств, что влияет и на назначение наказания», — пояснил заведующий «Западной коллегией адвокатов Москвы» Александр Инютин.

В новейшей истории РФ практически впервые при принятии решения суд одним из главных обстоятельств для изменения приговора в сторону гуманизации указал «затруднительное материальное положение» семьи преступника, которая не в состоянии себя прокормить без его участия.

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Таким образом получается, что если человек и его семья бедные (по данным Росстата, около трети населения России имеет доход менее чем 19 тысяч рублей в месяц), то наказание человеку за нетяжкое экономическое преступление должно быть минимальным?

«В определении Верховного суда не содержится неких общих «критериев бедности», смягчающих или вообще избавляющих от наказания. В данном конкретном случае суд счел, что фактор тяжелого материального положения был решающим обстоятельством, которое сподвигло осужденного на совершение преступления. Теоретически это вообще никакая не новация, все давным-давно закреплено в Уголовно-процессуальном кодексе. Просто тут Верховный суд более тщательно изучил все мотивы и обстоятельства совершения преступления и сделал вывод о наказании с учетом личности подсудимого и его отношения к преступлению», — отметил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

Значит, только для одного конкретного жителя Ростовской области дело завершилось довольно благополучно. А что ждет остальных россиян? Влияет ли фактор «бедности» на назначение наказания для других подозреваемых?

«По уголовным делам определения Верховного суда не имеют всеобщего рекомендательного характера, но грамотные юристы берут их на вооружение для выстраивания линии защиты, и нередко это помогает добиться более мягкого наказания для тех, кто на самом деле заслуживает снисхождения. Некоторые суды иногда действуют «по шаблону», не обращая внимания на обстоятельства, способствовавшие преступлению. Вот в этих случаях прецеденты подобного рода могут помочь защитить от назначения чрезмерно суровых наказаний», — утверждает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

На данный момент на рассмотрении Госдумы находится законопроект (№1112019-7), по которому предлагается некоторые составы преступлений (в том числе из сферы экономики) отнести к категории уголовного проступка. И в этом случае подразумевается, что при возмещении ущерба лицом, совершившим впервые преступление небольшой тяжести, оно может быть освобождено от уголовной ответственности, но к нему будут применены иные меры уголовно-правового характера (в частности, обязательные работы или штраф).

Если законопроект примут, то около 112 составов преступлений можно будет считать уголовным проступком, за их совершение накажут, но привлекать к уголовной ответственности не станут. В итоге в биографиях нескольких десятков молодых людей судимостей не будет. Таким образом они смогут избежать и последующих проблем с трудоустройством, и других сложностей.

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