Косачев не исключил, что выборы в бундестаг отразятся на отношениях ФРГ и России

Москва, 27 сентября. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал, кто может стать новым главой МИД Германии после выборов в бундестаг.

Как отметил сенатор, этот пост, вероятно, достанется представителю «зеленых» или Свободной демократической партии (СВДП). Все это отразится на отношениях Берлина и Москвы, считает Косачев.

«Есть вероятность получить министра от «зеленых» или СВДП. Понятно, что это не самая обнадеживающая перспектива во внешнеполитическом плане, хотя и от канцлера, разумеется, зависит очень многое», — высказался сенатор в Facebook.

Косачев отметил, что «Зеленые» является ультрасистемной партией «новой этики» и воинствующего радикального либерализма, а ее представили всегда занимают антироссийскую позицию. Например, выступают против газопровода «Северный поток — 2» и воссоединения Крыма с Россией, а также поддерживают санкции против РФ.

Ранее научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Камкин заявил, что из всех участников выборов в ФРГ четкое отношение к России проявляют лишь представители партии «Альтернатива для Германии». Члены объединения не раз выступали за союз и снятие санкций с РФ.

Как сообщает НСН со ссылкой на ЦИК ФРГ, социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одержала победу на выборах в бундестаг. Она набрала 25,7% голосов.