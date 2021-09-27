Офис президента Украины не видел плана Зеленского по преобразованию страны

Киев, 27 сентября. Офис президента Украины Владимира Зеленского не располагает проектом главы государства по реформации страны, презентованном в США.

Также плана не видели в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), в Верховной раде и в правительстве. Ведомства дали соответствующие ответы на запросы одного из украинских СМИ.

«На ваш запрос <...> с просьбой предоставить копию Плана трансформации Украины сообщаем, что в настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях офиса президента Украины отсутствует», — гласит сообщение офиса.

Ранее Зеленский прокомментировал состояние дел с «Планом трансформации Украины». По словам главы государства, документ изучают американские власти и представители бизнеса.