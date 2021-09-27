Глава Минобрнауки России Фальков оценил влияние пандемии на систему высшего образования

Москва, 27 сентября. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков оценил состояние системы высшего образования в стране за годы пандемии коронавирусной инфекции.

По его словам, российская система образования не только смогла выстоять, но и стала сильнее. Фальков отдельно поблагодарил преподавательское сообщество, которое достойно ответило на все вызовы пандемии.

«По прошествии почти двух лет можно сказать, что система высшего образования выстояла и стала еще крепче», — подчеркнул глава ведомства в рамках пленарного заседания «Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы».

При этом сложнее всех пришлось тем, кто планировал какие-либо научные экспедиции и не имел доступа к нужному оборудованию. Но даже в этой непростой ситуации удалось найти решение совместно с коллегами из Российской академии наук, академических институтов и корпоративного сектора, заключил Фальков.

Валерий Фальков ранее оценил возможность полного перевода вузов на дистанционное обучение. По его словам, тотальный дистант невозможен, поскольку он ведет к значительному ухудшению качества образовательного процесса.