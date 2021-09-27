Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 13:11
13:11
Политика
Песков выразил надежду на преемственность политики Германии
13:10
Общество
Верховный суд предложил учитывать материальное положение при вынесении приговора
13:09
Происшествия
«Стонала от боли»: ФАН публикует видео очевидца ДТП с перепутавшим педали водителем
13:06
Общество
Полина Осетинская: Снобизм неуместен по отношению к зрителям-дилетантам
13:05
Политика
Личный пресс-секретарь Явлинского сообщил, что ему неизвестно о госпитализации политика
13:03
Общество
Минобрнауки России не планирует переводить студентов на дистанционное обучение
13:03
Экономика
Норвегия планирует приостановить продажи автомобилей с традиционными моторами
13:02
Происшествия
Правоохранители задержали организатора трагического восхождения на Эльбрус
13:00
Общество
Диетолог Мойсенко рассказала о полезных свойствах морской капусты
13:00
Политика
Эфир: Что будет с «Северным потоком — 2» после победы социал-демократов в Германии
Все новости

Глава Минобрнауки России Фальков оценил влияние пандемии на систему высшего образования

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 12:10
Общество
Глава Минобрнауки России Фальков оценил влияние пандемии на систему высшего образования
wikipedia.org  /  Tyumsu / CC BY-SA 3.0

Москва, 27 сентября. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков оценил состояние системы высшего образования в стране за годы пандемии коронавирусной инфекции.

По его словам, российская система образования не только смогла выстоять, но и стала сильнее. Фальков отдельно поблагодарил преподавательское сообщество, которое достойно ответило на все вызовы пандемии.

«По прошествии почти двух лет можно сказать, что система высшего образования выстояла и стала еще крепче», — подчеркнул глава ведомства в рамках пленарного заседания «Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы».

При этом сложнее всех пришлось тем, кто планировал какие-либо научные экспедиции и не имел доступа к нужному оборудованию. Но даже в этой непростой ситуации удалось найти решение совместно с коллегами из Российской академии наук, академических институтов и корпоративного сектора, заключил Фальков.

Валерий Фальков ранее оценил возможность полного перевода вузов на дистанционное обучение. По его словам, тотальный дистант невозможен, поскольку он ведет к значительному ухудшению качества образовательного процесса.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава Минобрнауки России Фальков оценил влияние пандемии на систему высшего образования
россия образование фальков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru