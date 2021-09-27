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ЦИК Германии сообщил о передаче мест в бундестаге шести партиям
Политика
ЦИК Германии сообщил о передаче мест в бундестаге шести партиям
pixabay.com

Берлин, 27 сентября. Места в бундестаге после выборов будут занимать шесть партий, завили в ЦИК Германии. Их число увеличится с 709 до 735, объяснили в комиссии после подсчета итогов во всех округах.

Наиболее крупную фракцию образуют социал-демократы (СДПГ) с 206 местами в бундестаге. ХДС/ХСС по итогам голосования передадут 196 мест, а «Зеленым» — 118. «Свободные демократы» (СВДП), согласно результатам, займут 92 места, а «Альтернатива для Германии» (АДГ) — 83.

«Левым» не удалось преодолеть пятипроцентный барьер. Однако представители партии получили три прямых мандата, что по закону дало политическому объединению право на фракцию. Такими образом «левым» досталось 39 мест.

Ранее стало известно о победе Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в ФРГ, передает Национальная служба новостей. За политическое объединение проголосовали 25,7% избирателей.

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