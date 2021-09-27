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Корабли «Москва» и «Ладный» выполнили комплекс боевых задач на учениях в Черном море

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 12:06
Армия
Корабли «Москва» и «Ладный» выполнили комплекс боевых задач на учениях в Черном море
wikipedia.org  /  Andrew Butko

Севастополь, 27 сентября. Экипажи ракетного крейсера «Москва» и сторожевого корабля «Ладный» Черноморского флота РФ провели комплекс корабельных боевых учений в акватории Черного моря.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что экипажи отработали задачи боевого маневрирования, поиска, обнаружения и уничтожения морских целей. Кроме того, военнослужащие отразили воздушную атаку условного противника, а также провели артиллерийские стрельбы.

Как отмечается, также в ходе учений экипаж крейсера «Москва» отработал алгоритм применения главного ракетного комплекса корабля при выполнении ракетной стрельбы. Маневры проводились в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Ранее сообщалось, что флагман Тихоокеанского флота крейсер «Варяг» вышел на учения в залив Петра Великого. Экипаж проведет ракетные стрельбы по мишеням, имитирующим суда «противника». Также стало известно, что около 20 кораблей Черноморского флота возвращаются на места дислокации после совместных маневров Крымской и Новороссийской баз, передает RT.

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учения вмф рф черноморский флот Ладный
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