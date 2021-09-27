Лукашенко назвал конфронтационной политику граничащих с Белоруссией стран

Минск, 27 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил руководство соседних стран в конфронтации с Минском.

Власти граничащих с Белоруссией государств взяли курс на конфронтацию с Минском, заявил Лукашенко. По его словам, из-за этого для республики складывается неблагоприятная ситуация.

«Ситуация в сопредельных государствах для нас неблагоприятная. Более того, руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с Беларусью», — подчеркнул глава республики.

Лукашенко призвал не зацикливаться на вопросах, связанных с миграционным кризисом. Президент отметил, что у Белоруссии существуют и другие важные проблемы, в том числе в сфере обороны.

Ранее глава государства сравнил обстановку на границе Белоруссии и ЕС с гуманитарной катастрофой. Европейские страны ввели режим ЧС и «никого туда не пускают», сказал Лукашенко.