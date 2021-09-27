Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 13:11
13:10
Общество
Верховный суд предложил учитывать материальное положение при вынесении приговора
13:09
Происшествия
«Стонала от боли»: ФАН публикует видео очевидца ДТП с перепутавшим педали водителем
13:06
Общество
Полина Осетинская: Снобизм неуместен по отношению к зрителям-дилетантам
13:05
Политика
Личный пресс-секретарь Явлинского сообщил, что ему неизвестно о госпитализации политика
13:03
Общество
Минобрнауки России не планирует переводить студентов на дистанционное обучение
13:03
Экономика
Норвегия планирует приостановить продажи автомобилей с традиционными моторами
13:02
Происшествия
Правоохранители задержали организатора трагического восхождения на Эльбрус
13:00
Общество
Диетолог Мойсенко рассказала о полезных свойствах морской капусты
13:00
Политика
Эфир: Что будет с «Северным потоком — 2» после победы социал-демократов в Германии
13:00
Видео
Гребец в одиночку преодолел путь из Нью-Йорка в Лондон на лодке
Все новости

Лукашенко назвал конфронтационной политику граничащих с Белоруссией стран

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 12:09
Политика
Лукашенко назвал конфронтационной политику граничащих с Белоруссией стран
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 27 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил руководство соседних стран в конфронтации с Минском.

Власти граничащих с Белоруссией государств взяли курс на конфронтацию с Минском, заявил Лукашенко. По его словам, из-за этого для республики складывается неблагоприятная ситуация.

«Ситуация в сопредельных государствах для нас неблагоприятная. Более того, руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с Беларусью», — подчеркнул глава республики.

Лукашенко призвал не зацикливаться на вопросах, связанных с миграционным кризисом. Президент отметил, что у Белоруссии существуют и другие важные проблемы, в том числе в сфере обороны.

Ранее глава государства сравнил обстановку на границе Белоруссии и ЕС с гуманитарной катастрофой. Европейские страны ввели режим ЧС и «никого туда не пускают», сказал Лукашенко.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лукашенко назвал конфронтационной политику граничащих с Белоруссией стран
белоруссия лукашенко конфронтация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru