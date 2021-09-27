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Один в поле воин: как губернатор Техаса сдерживает нашествие нелегальных мигрантов

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 12:21
Весь мир
Один в поле воин: как губернатор Техаса сдерживает нашествие нелегальных мигрантов
Федеральное агентство новостей  / 

С момента вступления Джозефа Байдена на пост президента США Техас не покидал заголовков американских СМИ. Самый оппозиционный по отношению к администрации в Вашингтоне южный американский штат сталкивался со стихийными бедствиями и гуманитарными катастрофами, с критикой и давлением со стороны администрации в отношении оружейного и избирательного законодательства, то с массовой нелегальной миграцией.

Несмотря на открытую поддержку нелегальной миграции со стороны Демократической партии, в Вашингтоне все-таки признали, что ситуация катастрофическая. 21 сентября Байден упомянул о напряженной обстановке на южных границах США на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Днем ранее, 20 сентября, губернатор Техаса республиканец Грег Эбботт, который ежедневно сражается на политических и юридических фронтах, отражая попытки администрации Байдена переустроить жизнь техасцев, обратился к администрации с просьбой на федеральном уровне объявить чрезвычайное положение в регионе.

Новый поток нелегалов был спровоцирован внутриполитическим кризисом и природными катастрофами в Республике Гаити.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о подробностях миграционной катастрофы, разразившейся в Техасе.

Остров невезения

Лето 2021 года выдалось для гаитян действительно тяжелым — мало того, что 7 июля президент Гаити Жовенель Моиз был убит группой иностранных наемников, через месяц, 14 августа, в стране произошло сильное землетрясение, которое привело к гибели 2207 человек.

Один в поле воин: как губернатор Техаса сдерживает нашествие нелегальных мигрантов
Федеральное агентство новостей  / 

«Остров невезения» давно стал классическим примером «несостоявшегося государства» (failed state), погрязшего в государственных переворотах, бедности и разрухе. Оказавшись без крыши над головой тысячи гаитян сочли, что оставаться в родной стране опасно для жизни, поэтому к середине сентября у границ Соединенных Штатов образовались огромные лагеря гаитянских беженцев, стремящихся попасть на территорию США.

По словам мигрантов, большинство из них хотят в Америку для того, чтобы жить спокойной жизнью в стабильном государстве.

«На Гаити люди убивают друг друга, в стране вообще нет справедливости. Я просто хочу жить спокойной жизнью без каких-либо проблем, я хочу жить там, где есть справедливость», — заявил в интервью изданию Texas Tribune гаитянец Джин, прибывший на американо-мексиканской границу после двухмесячного похода через джунгли Южной Америки.

К 15 сентября беженцы, общее количество которых превысило 16 тысяч человек, через пункт пропуска и вброд пересекли реку Рио-Гранде, разделяющую Мексику и США, и разбили лагерь под мостом техасского у городка Дель-Рио в округе Вал-Верде.

Техас бьет тревогу

Желающих попасть в Соединенные Штаты оказалось так много, что к 16 сентября федеральные пограничные органы перестали справляться с их приемом и проверкой. В помощь погранслужбы были выделены сотрудники местных правоохранительных органов, но стабилизировать ситуацию не удалось. Мигранты, отчаявшиеся попасть в Америку легально из-за очередей, стали перебираться на американскую сторону реки Рио-Гранде вброд.

Губернатор Техаса Грег Эбботт 16 сентября выступил с официальным заявлением, в котором предупредил об опасности, угрожающей коренным жителям Вал-Верде.

«Этот всплеск нелегальной миграции создает риски, представляющие угрозу для жителей округа Вал-Верде, исчерпывает все наши гуманитарные и медицинские ресурсы, а также парализует нормальное функционирование наших правоохранительных органов.

Семьи мигрантов, включая младенцев и детей, нуждаются в продовольствии, воде и медикаментах, которые местные органы власти предоставить не могут, — объявил он. — Тысячи семей без права на передвижение находятся в одном месте в 38-градусную жару, и их численность продолжает расти. Люди живут в палатках в убогих условиях и купаются в грязной речной воде — это вызывает у них большие проблемы со здоровьем.

Население города Дель-Рио составляет около 35 000 человек, а приток 16 тысяч новых мигрантов намного превышает местные возможности. Не хватает мест в медицинских учреждениях для тех, кто нуждается в неотложной медицинской помощи».

Когда демократы в Вашингтоне ознакомились с ситуацией в Вал-Верде, у них ненадолго проснулось чувство здравого смысла: 16 сентября федеральное правительство обратилось с просьбой к региональным властям штата оказать содействие и немедленно закрыть пункты пропуска в районе Дель Рио. Эбботт в отдельном заявлении сообщил, что подразделения Национальной гвардии США были привлечены к восстановлению порядка на приграничных территориях.

«Я поручил Министерству внутренней безопасности и Национальной гвардии Техаса активизировать усилия по закрытию шести пунктов въезда вдоль южной границы, чтобы эти караваны мигрантов не захватили наш штат. Пограничный кризис настолько ужасен, что Погранично-таможенная служба США просит нас о помощи», — рассказал губернатор.

Однако уже через несколько часов — то ли из-за всплеска негодования «прогрессивного сообщества», то ли из опасения потерять потенциальных избирателей, — администрация Байдена изменила свое решение, распорядившись открыть границу и продолжать допуск нелегалов на территорию Соединенных Штатов. Наибольшее возмущение техасского руководства вызвало последовавшее за решением Вашингтона заявление представителя Погранично-таможенной службы США: он сообщил, что ни администрация, ни ведомство не отдавало распоряжение о закрытии пограничных переходов.

Один в поле воин: как губернатор Техаса сдерживает нашествие нелегальных мигрантов
Global Look Press  / Xin Yuewei / XinHua

Операция «Одинокая звезда»

Техас отказался подчиняться неблагоразумным приказам демократов, и объявил о перезапуске операции «Одинокая звезда» — новой программы штата, принятой Грегом Эбботтом в марте 2021 года для борьбы с нелегальной миграцией, торговлей людьми и наркотрафиком. Ранее усиление охраны на приграничных территориях с привлечением подразделений Национальной гвардии Техаса и сотрудников Министерства внутренней безопасности штата уже доказало свою эффективность: по состоянию на 2 сентября на американо-мексиканской границе было задержано не менее 6000 нелегалов.

Через пару дней стало известно, что в рамках операции «Одинокая звезда» представители правительства Техаса подписали контракт на возведение стены вблизи города Дель-Рио на сумму в 11 миллионов долларов. Продемократические СМИ раскритиковали Эбботта за то, что программа противоречит конституции США, но губернатор проигнорировал замечания в свой адрес и приказал пограничным дорожным патрулям перехватывать любые транспортные средства — даже коммерческие автобусы — подозреваемые в перевозке нелегальных мигрантов.

Один в поле воин: как губернатор Техаса сдерживает нашествие нелегальных мигрантов
Global Look Press  / Damian Sanchez / XinHua

Однако по-настоящему колоссальная волна критики в адрес Эбботта поднялась после того, как Интернет облетели кадры работы техасских конных пограничников в районе реки Рио-Гранде. Вооруженные дубинками и плетьми всадники, напомнившие некоторым американцам рабовладельцев XIX века, беспощадно стегали и колотили мигрантов, отказывающихся подчиниться их законным требованиям.

В сложившейся ситуации пришлось отреагировать даже Байдену, который в ходе публичного выступления по ситуации в Дель-Рио в пятницу, 24 сентября, пообещал, что накажет виновных в инциденте:

«Я обещаю вам, что эти люди заплатят. В их отношении будет проведено расследование. Будут последствия», — заявил президент.

Чтобы успокоить либеральную общественность, президент США сообщил, что увеличит квоту на переселение беженцев в будущем финансовом году до 125 тысяч человек.

Из-за колоссально давления техасскому руководству, пришлось отступить и в тот же день объявить, что конные отряды не будут использоваться для борьбы с нелегальной миграцией.

Небольшая победа

Несмотря на жесткий прессинг со стороны Вашингтона и прогрессивной прессы, оперативная реакция и решительные меры, предпринятые Грегом Эбботтом, дали свои плоды. Уже к пятнице, 24 сентября, лагерь беженцев под мостом в Дель-Рио был полностью очищен — одна часть беженцев была передислоцирована на территорию Мексики, другой позволили остаться в США, третья малочисленная часть была отправлена авиацией обратно в Гаити.

Руководство Техаса «выиграло сражение, но не войну»: с одной стороны, проблема Дель-Рио была решена, с другой стороны, огромное количество нелегалов рассеялось по территории Техаса.

Учитывая бездействие федеральных властей и нежелание демократов работать над миграционной проблемой, у Грега Эбботта, как и у всех техассцев, недовольных миграционной политикой Вашингтона, впереди еще много проблем — и решать их Техасу придется своими силами.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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