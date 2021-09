Один в поле воин: как губернатор Техаса сдерживает нашествие нелегальных мигрантов

С момента вступления Джозефа Байдена на пост президента США Техас не покидал заголовков американских СМИ. Самый оппозиционный по отношению к администрации в Вашингтоне южный американский штат сталкивался со стихийными бедствиями и гуманитарными катастрофами, с критикой и давлением со стороны администрации в отношении оружейного и избирательного законодательства, то с массовой нелегальной миграцией.

Несмотря на открытую поддержку нелегальной миграции со стороны Демократической партии, в Вашингтоне все-таки признали, что ситуация катастрофическая. 21 сентября Байден упомянул о напряженной обстановке на южных границах США на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Днем ранее, 20 сентября, губернатор Техаса республиканец Грег Эбботт, который ежедневно сражается на политических и юридических фронтах, отражая попытки администрации Байдена переустроить жизнь техасцев, обратился к администрации с просьбой на федеральном уровне объявить чрезвычайное положение в регионе.

Requesting a federal emergency declaration from @POTUS for the State of Texas in response to the border crisis & the dire situation in Val Verde County.



Read the full letter: https://t.co/jcoQgKRV2F — Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) September 20, 2021

Новый поток нелегалов был спровоцирован внутриполитическим кризисом и природными катастрофами в Республике Гаити.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о подробностях миграционной катастрофы, разразившейся в Техасе.

Остров невезения

Лето 2021 года выдалось для гаитян действительно тяжелым — мало того, что 7 июля президент Гаити Жовенель Моиз был убит группой иностранных наемников, через месяц, 14 августа, в стране произошло сильное землетрясение, которое привело к гибели 2207 человек.

Федеральное агентство новостей /

«Остров невезения» давно стал классическим примером «несостоявшегося государства» (failed state), погрязшего в государственных переворотах, бедности и разрухе. Оказавшись без крыши над головой тысячи гаитян сочли, что оставаться в родной стране опасно для жизни, поэтому к середине сентября у границ Соединенных Штатов образовались огромные лагеря гаитянских беженцев, стремящихся попасть на территорию США.

Thousands of Haiti migrants flee Del Rio, try to reach border again: report https://t.co/QA0fuBMdmB pic.twitter.com/4ViB3MzhW3 — New York Post (@nypost) September 25, 2021

По словам мигрантов, большинство из них хотят в Америку для того, чтобы жить спокойной жизнью в стабильном государстве.

«На Гаити люди убивают друг друга, в стране вообще нет справедливости. Я просто хочу жить спокойной жизнью без каких-либо проблем, я хочу жить там, где есть справедливость», — заявил в интервью изданию Texas Tribune гаитянец Джин, прибывший на американо-мексиканской границу после двухмесячного похода через джунгли Южной Америки.

К 15 сентября беженцы, общее количество которых превысило 16 тысяч человек, через пункт пропуска и вброд пересекли реку Рио-Гранде, разделяющую Мексику и США, и разбили лагерь под мостом техасского у городка Дель-Рио в округе Вал-Верде.

BREAKING: Our @FoxNews drone is back over the international bridge in Del Rio, where it appears the mass of migrants has expanded once again.

Stunning visuals. More than 11,000 under the bridge as of yesterday w/ more streaming in. Expect that number to be bigger today. @FoxNews pic.twitter.com/phnep2MWz8 — Bill Melugin (@BillFOXLA) September 18, 2021

Техас бьет тревогу

Желающих попасть в Соединенные Штаты оказалось так много, что к 16 сентября федеральные пограничные органы перестали справляться с их приемом и проверкой. В помощь погранслужбы были выделены сотрудники местных правоохранительных органов, но стабилизировать ситуацию не удалось. Мигранты, отчаявшиеся попасть в Америку легально из-за очередей, стали перебираться на американскую сторону реки Рио-Гранде вброд.

Губернатор Техаса Грег Эбботт 16 сентября выступил с официальным заявлением, в котором предупредил об опасности, угрожающей коренным жителям Вал-Верде.

«Этот всплеск нелегальной миграции создает риски, представляющие угрозу для жителей округа Вал-Верде, исчерпывает все наши гуманитарные и медицинские ресурсы, а также парализует нормальное функционирование наших правоохранительных органов. Семьи мигрантов, включая младенцев и детей, нуждаются в продовольствии, воде и медикаментах, которые местные органы власти предоставить не могут, — объявил он. — Тысячи семей без права на передвижение находятся в одном месте в 38-градусную жару, и их численность продолжает расти. Люди живут в палатках в убогих условиях и купаются в грязной речной воде — это вызывает у них большие проблемы со здоровьем. Население города Дель-Рио составляет около 35 000 человек, а приток 16 тысяч новых мигрантов намного превышает местные возможности. Не хватает мест в медицинских учреждениях для тех, кто нуждается в неотложной медицинской помощи».

Когда демократы в Вашингтоне ознакомились с ситуацией в Вал-Верде, у них ненадолго проснулось чувство здравого смысла: 16 сентября федеральное правительство обратилось с просьбой к региональным властям штата оказать содействие и немедленно закрыть пункты пропуска в районе Дель Рио. Эбботт в отдельном заявлении сообщил, что подразделения Национальной гвардии США были привлечены к восстановлению порядка на приграничных территориях.

«Я поручил Министерству внутренней безопасности и Национальной гвардии Техаса активизировать усилия по закрытию шести пунктов въезда вдоль южной границы, чтобы эти караваны мигрантов не захватили наш штат. Пограничный кризис настолько ужасен, что Погранично-таможенная служба США просит нас о помощи», — рассказал губернатор.

Однако уже через несколько часов — то ли из-за всплеска негодования «прогрессивного сообщества», то ли из опасения потерять потенциальных избирателей, — администрация Байдена изменила свое решение, распорядившись открыть границу и продолжать допуск нелегалов на территорию Соединенных Штатов. Наибольшее возмущение техасского руководства вызвало последовавшее за решением Вашингтона заявление представителя Погранично-таможенной службы США: он сообщил, что ни администрация, ни ведомство не отдавало распоряжение о закрытии пограничных переходов.

Global Look Press / Xin Yuewei / XinHua

Операция «Одинокая звезда»

Техас отказался подчиняться неблагоразумным приказам демократов, и объявил о перезапуске операции «Одинокая звезда» — новой программы штата, принятой Грегом Эбботтом в марте 2021 года для борьбы с нелегальной миграцией, торговлей людьми и наркотрафиком. Ранее усиление охраны на приграничных территориях с привлечением подразделений Национальной гвардии Техаса и сотрудников Министерства внутренней безопасности штата уже доказало свою эффективность: по состоянию на 2 сентября на американо-мексиканской границе было задержано не менее 6000 нелегалов.

Через пару дней стало известно, что в рамках операции «Одинокая звезда» представители правительства Техаса подписали контракт на возведение стены вблизи города Дель-Рио на сумму в 11 миллионов долларов. Продемократические СМИ раскритиковали Эбботта за то, что программа противоречит конституции США, но губернатор проигнорировал замечания в свой адрес и приказал пограничным дорожным патрулям перехватывать любые транспортные средства — даже коммерческие автобусы — подозреваемые в перевозке нелегальных мигрантов.

Global Look Press / Damian Sanchez / XinHua

Однако по-настоящему колоссальная волна критики в адрес Эбботта поднялась после того, как Интернет облетели кадры работы техасских конных пограничников в районе реки Рио-Гранде. Вооруженные дубинками и плетьми всадники, напомнившие некоторым американцам рабовладельцев XIX века, беспощадно стегали и колотили мигрантов, отказывающихся подчиниться их законным требованиям.

The horrific images of men on horses chasing down Haitian migrants at the Mexico border reminds me of slave patrols chasing down and apprehending runaway slaves. These practices are unacceptable in 2021. This reflects the systemic racism and discrimination against.. pic.twitter.com/W8iUEXIX4F — Thelar Management Group (@thelarmg) September 21, 2021

В сложившейся ситуации пришлось отреагировать даже Байдену, который в ходе публичного выступления по ситуации в Дель-Рио в пятницу, 24 сентября, пообещал, что накажет виновных в инциденте:

«Я обещаю вам, что эти люди заплатят. В их отношении будет проведено расследование. Будут последствия», — заявил президент.

Чтобы успокоить либеральную общественность, президент США сообщил, что увеличит квоту на переселение беженцев в будущем финансовом году до 125 тысяч человек.

Из-за колоссально давления техасскому руководству, пришлось отступить и в тот же день объявить, что конные отряды не будут использоваться для борьбы с нелегальной миграцией.

Небольшая победа

Несмотря на жесткий прессинг со стороны Вашингтона и прогрессивной прессы, оперативная реакция и решительные меры, предпринятые Грегом Эбботтом, дали свои плоды. Уже к пятнице, 24 сентября, лагерь беженцев под мостом в Дель-Рио был полностью очищен — одна часть беженцев была передислоцирована на территорию Мексики, другой позволили остаться в США, третья малочисленная часть была отправлена авиацией обратно в Гаити.

Del Rio’s tent city is now cleared. Thousands of illegal Haitians are now living in the United States, with an optional court date in months or even years from now. pic.twitter.com/NHLZcovH2G — Jewish Deplorable (@TrumpJew2) September 23, 2021

Руководство Техаса «выиграло сражение, но не войну»: с одной стороны, проблема Дель-Рио была решена, с другой стороны, огромное количество нелегалов рассеялось по территории Техаса.

Учитывая бездействие федеральных властей и нежелание демократов работать над миграционной проблемой, у Грега Эбботта, как и у всех техассцев, недовольных миграционной политикой Вашингтона, впереди еще много проблем — и решать их Техасу придется своими силами.

