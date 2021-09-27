Эфир: Могут ли бизнесмены решить проблему нехватки детских садов и школ в России

В понедельник, 27 сентября, с 16:00 в студии медиацентра «Патриот» обсуждают варианты решения проблемы нехватки детских садов и школ в России.

Семьи с детьми не понаслышке знакомы с этой проблемой, которая стала уже хронической. Во многих регионах России детские сады и школы переполнены. Плюс дело усугубляется еще и нехваткой кадров.

Власти пытаются решить задачу, но их усилий недостаточно, выявила Счетная палата РФ. При этом ранее президент России Владимир Путин дал соответствующие поручения по итогам прошедшего в июле Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Среди главных из них — отказ от третьей смены в школах к 2023-2024 годам. Кроме того, к 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность детских садов.

В чем основная причина дефицита садов и школ: нехватка денег или ошибки в планировании?

Где взять профессиональных санитарок и нянечек и какую они должны получать зарплату?

Успевают ли школьные учителя за современными реалиями?

Частные сады — бизнес или социальный проект?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечает руководитель частной школы и детского сада Berkaev School Антон Беркаев.