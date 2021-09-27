Рожин отказал Эрдогану в моральном превосходстве турок над американцами в Сирии

Как Турция, так и США находятся в Сирии незаконно, фактически оккупировав часть территории этой страны. Об этом в интервью ФАН заявил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

В интервью телеканалу CBS президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после ухода Вооруженных сил США с территории Афганистана им надо сделать то же самое и в отношении Сирии и Ирака. По словам турецкого лидера, «если мы хотим служить мирным целям в мире, то нет смысла оставаться в тех странах», а населяющие их народы должны быть вправе «самостоятельно принимать решения». При этом Эрдоган оправдал присутствие армии его собственной страны в САР тем, что она занимается там «строительством».

«Это старая позиция Анкары: она хочет выдавить Вашингтон из северной Сирии, для того чтобы прекратить американскую поддержку находящихся там курдских формирований, — заметил Рожин. — В настоящий момент США фактически препятствуют Турции в проведении более масштабных операций против военизированных отрядов Курдской рабочей парии. Штаты удерживают курдов в игре как полноценную сторону конфликта, которая и Дамаску не подчиняется, и для Анкары создает риски».

Американцы, продолжил политолог, слишком много инвестировали в «курдский проект», чтобы теперь от него отказаться.

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«Поэтому они и не уходят оттуда, — подчеркнул эксперт. — У Турции же нет таких рычагов влияния на США, чтобы вынудить их покинуть регион. Свою же оккупацию северного Ирака и северной Сирии Эрдоган (разумеется!) оправдывает вопросами «безопасности» и созданием препятствий для нового потока беженцев. Там целый спектр оправданий для военного присутствия на прилегающих к границам Турции территориях, который можно объединить под общим девизом «Это другое».

Вместе с тем собеседник ФАН заверил, что на самом деле «это все то же самое».

«Действия как Анкары, так и Вашингтона, с точки зрения международного права, подпадают под определение «оккупация суверенной территории другого государства», — подчеркнул Рожин. — Законно в Сирии присутствуют только войска России и Ирана, которые имеют официальное приглашение от правительства в Дамаске. У американцев и турок его нет, так что попытки последних показать, что между ними и гостями из-за океана есть хоть какая-то разница, достаточно лукавы — человека, следящего за событиями в регионе, они ни в чем не убедят».

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