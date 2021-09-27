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Лукашенко поручил уделять особое внимание границе с Украиной из-за активности НАТО
Армия
Лукашенко поручил уделять особое внимание границе с Украиной из-за активности НАТО
Федеральное агентство новостей

Минск, 27 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военным уделять особое внимание участку государственной границы с Украиной, где фиксируется активность сил НАТО.

По словам белорусского лидера, под видом учебных центров на украинской территории появляются полноценные базы Вооруженных сил США. Минск должен реагировать на происходящее, уверен президент.

«Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», — сказал глава республики.

Ранее на Украине стартовали учения Североатлантического альянса «Объединенные усилия — 2021». Для совместного выполнения тренировочных маневров были привлечены подразделения из 15 стран. Общая численность коалиционной группировки составила 12,5 тысячи военных.

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украина сша белоруссия нато лукашенко
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