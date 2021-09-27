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Компания Apple полностью изменит дизайн нового iPhone впервые за пять лет

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 12:18
Экономика
Компания Apple полностью изменит дизайн нового iPhone впервые за пять лет
apple.com  /  Apple Inc.

Москва, 27 сентября. Следующий смартфон iPhone 14-го поколения получит полный редизайн и будет существенно отличаться от актуального iPhone 13, сообщают СМИ.

Особенности будущей линейки смартфонов Apple предсказал в своей рассылке Power On автор Bloomberg Марк Гурман. ПО его словам, в 2022 году Apple полностью изменит внешний вид своих устройств. Однако он не стал раскрывать подробности обновления. Гурман также ожидает, что в рамках новой линейки компания выпустит четыре смартфона, но откажется от mini-модели.

Аналитик Apple Минг-Чи Куо также сделал прогноз, каким станет iPhone 14. Так, в версии 14 Pro исчезнет вырез, а вместо этого появится небольшое круглое отверстие в дисплее для фронтальной камеры. Также ожидается отказ от mini — на замену ему Apple выпустит модель Max, уверен эксперт.

Ютубер Арун Майни ранее изучил продолжительность работы смартфонов серии iPhone 13 без подзарядки. Версия Pro Max продемонстрировала рекордно большую автономность — 9 часов и 52 минуты.

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