Израильские власти выпустили из тюрьмы лидера радикальной палестинской группировки

Иерусалим, 27 сентября. Израильские власти освободили из-под административного заключения Халиду Джаррар спустя два года после ее ареста.

Джаррар является высокопоставленной фигурой в Народном фронте освобождения Палестины (НФОП) и членом Палестинского законодательного совета. В 2019 году ее заключили в тюрьму по обвинению в управлении террористической ячейкой на основании «секретных доказательств», которые израильский военный суд не предоставил ей или ее адвокату.

Вокруг этой персоны в течение двух лет разворачивалась активность ряда правозащитных групп. После того, как израильское правительство отклонило ее просьбу о присутствии на похоронах собственной дочери, умершей от сердечного приступа, официальные власти получили обвинение в нарушении прав человека.

«Отказ в освобождении Халиды Джаррар, чтобы оплакать внезапную смерть ее дочери и участвовать в правах на погребение, является грубым нарушением защищенного признания человеческого достоинства и прав семьи в соответствии с международным правом», — сообщила палестинская организация Addameer.

За свою более чем 30-летнюю «карьеру» Джаррар оказывалась в израильской тюрьме четырежды. Ее последнее заключение связано с терактом августа 2019 года, когда в результате взрыва самодельной бомбы на тропе к роднику Эйн-Бубин в Самарии погибла 17-летняя девушка и получили тяжелые ранения ее отец с братом. Расследование ШАБАК (общая служба безопасности) вскрыло палестинскую ячейку НФОП из 55 человек, готовивших нападения в Иудее и Самарии. Во главе группы стояла Джаррар.

Khalida Jarrar tras dos años camina fuera de las cárceles del ente sionista de Israel.

¡Resistir es Vencer!

¡ Libertad presos y presas de la Resistencia #Palestina!#UnidadyLuchahttps://t.co/WgvOuXHLE3 pic.twitter.com/n8XNcBLh4M — PCPE (@webpcpe) September 27, 2021

Военный суд Израиля приговорил женщину к двум годам заключения и штрафу в 1 250 долларов, учтя ее добровольное содействие следствию.

По различным сведениям, в настоящий момент заключение в израильских тюрьмах отбывают 4 000-5 300 палестинцев. Арабские источники заявляют о тяжелых условиях содержания и нарушении прав человека в отношении заключенных, в то время как израильские источники утверждают о равном отношении к ним в сравнении с арестованными других национальностей.

Значительное количество преступников отбывает сроки за террористическую деятельность, и надежность системы содержания подобных людей вызывает вопросы после побега шестерых палестинцев из тюрьмы строгого режима «Гильбоа» 6 сентября. С 2020 года они при помощи ложек, тарелок и ручки от чайника прорыли подземный ход под раковиной и покинули свою камеру.

A history of successful Palestinian prison escapes in Israel https://t.co/exCuti5V6r — David Griffiths (@DavidGr07837209) September 6, 2021

Подобное оказалось возможным благодаря халатности с израильской стороны: стены не простукивались периодически, как того требуют инструкции, при постройке тюрьмы не были сформированы противоподкопные бетонные преграды, как того требовал первоначальный проект, а охранник, находившийся перед запечатлевшими побег камерами, спал.

Палестинцев удалось поймать лишь благодаря тому, что они сами, в свою очередь, допустили массу критических ошибок, начиная от решения двинуться в свои родные города, а не в Иорданию или Ливан (на что у них хватало времени), заканчивая использованием мобильных телефонов, по которым их и выследили.