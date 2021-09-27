The Sun: перехват B-52 российскими Су-35 стал «обменом колкостями» между РФ и США

Лондон, 27 сентября. Перехват бомбардировщика B-52H российскими Су-35С над Тихим океаном указывает на рост напряженности в мире, считает британский эксперт Генри Холлоуэй.

Россия направила три истребителя на сопровождение стратегического ракетоносца B-52H. Инцидент произошел во время очередного обострения в отношениях между Москвой и Вашингтоном, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на британское издание The Sun.

«Это происходит в то время, как отношения между Россией и США продолжают ухудшаться. Москва и Вашингтон ведут борьбу за власть и постоянно обмениваются колкостями», — подчеркнул автор материала.

США некоторое время назад внимательно следили за проведением крупномасштабных учений ВС РФ. Американские самолеты-шпионы были замечены вблизи российских границ. Инцидент с B-52H стал продолжением в противостоянии двух стран, считает Холлоуэй.

Нередко в ходе перехватов звучат обвинения в опасном маневрировании самолетов рядом друг с другом. В августе 2020 года российские самолеты приблизились к американскому Stratofortress над Черным морем, что вызвало турбулентность. По заявлениям Пентагона, пилоты B-52H испытали проблемы с управлением. На текущий момент Вашингтон претензий не предъявлял, резюмировал журналист.

Ранее три истребителя Су-35С совершили сопровождение американского стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress. Перехват был осуществлен пилотами дежурных сил ПВО Восточного военного округа.