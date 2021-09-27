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Силовики усилили охрану премьера Нидерландов Марка Рютте из-за угрозы похищения
Политика
Силовики усилили охрану премьера Нидерландов Марка Рютте из-за угрозы похищения
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Амстердам, 27 сентября. Силовики усилили охрану премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который исполняет обязанности с 2010 года. Об этом сообщили журналисты.

Охрана нидерландского премьера усилилась из-за угрозы его похищения или нападения, информирует De Telegraaf. Решение приняли после слежки за Рютте, который обычно передвигается на велосипеде без телохранителей. Предполагается, что это была марокканская мафия.

Премьер-министр Нидерландов предпочитает ездить на велосипеде без личной охраны. Сейчас безопасность политика будут обеспечивать специально обученные офицеры Королевской и дипломатической службы защиты.

Марокко и Нидерланды летом подписали декларацию Совместного Плана Действий. Стороны планировали подчеркнуть правила партнерства взаимных интересов двух государств.

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