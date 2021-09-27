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Эфир: Какие страны ждут российских туристов уже этой осенью
Общество
Эфир: Какие страны ждут российских туристов уже этой осенью
pixabay.com  /  Pexels

В понедельник, 27 сентября, с 15:00 в студии медиацентра «Патриот» обсуждают возобновление авиасообщения по популярным и экзотическим туристическим направлениям.

Уже с 5 октября россияне смогут вылететь в Данию, Джибути, Перу, ЮАР и Новую Зеландию. Также расширяется выбор пунктов назначения и количество рейсов в Узбекистан, Испанию, Индию, Киргизию, Бахрейн, ОАЭ, Таджикистан, Шри-Ланку.

Россиянам предлагают очередные приятные бонусы за путешествия внутри страны. Ростуризм совместно с Министерством образования и науки РФ и общественными организациями открыл регистрацию на программу бесплатных студенческих турпоездок «Больше, чем путешествие», в рамках которой будет доступно не менее 250 маршрутов по России.

Так куда можно отправиться уже сейчас, а какие направления откроют только через пару месяцев?

Почему путешествовать по России становится выгодно?

Трудно ли получить место в бесплатной программе Ростуризма?

Гастрономический или медицинский туризм: что нынче предпочитают россияне?

Что такое промышленный туризм?

Сильно ли пострадает внутренний туризм, если все границы вновь будут открыты?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечает директор Ассоциации промышленного туризма Северо-Запада, член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семенова.

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