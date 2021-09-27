Китай возобновил производство кроссовера Dodge Journey

Пекин, 27 сентября. Под именем Dodge Journey, снятого с конвейера в 2020 году, теперь будет выпускаться кроссовер для Мексики, который представили в начале сентября.

Старт сборки автомобиля состоялся на днях в Китае. Новая версия Dodge Journey представляет собой слегка перелицованную модель GAC GS5 второго поколения. В России такие паркетники длиной 4,7 метра стоят порядка 1,7 млн рублей, пишут «Автоновости дня».

Кроссовер оборудован 1.5-литровым турбоагрегатом мощностью 169 лошадиных сил. Версия предусматривает только передний привод, но вариативные КПП — шестиступенчатую «механику» или «автомат» Aisin. Внешность машины отличается от Dodge дизайном решетки радиатора. Подробная информация об автомобиле появится позднее.

Компания Toyota тем временем разрабатывает новый компактный седан для индийского рынка, который составит конкуренцию Honda City (аналог Solaris), Volkswagen Vento и Skoda Rapid.