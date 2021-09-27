Лукашенко счел гуманитарной катастрофой обстановку на границе Белоруссии с ЕС

Минск, 27 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал катастрофическими гуманитарные условия на границе республики с Евросоюзом.

По словам белорусского лидера, страны объединения ввели ЧС и «никого туда не пускают», дабы не распространилась правда об умирающих людях. Лукашенко сделал заявление, заслушивая доклад об обстановке на государственной границе.

«Короче, гуманитарная катастрофа на границе», — подчеркнул президент республики.

Ранее белорусский лидер назвал условия для проведения переговоров с западными государствами. По его словам, диалог возможен при условии прекращения санкционного воздействия на Белоруссию.