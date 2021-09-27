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Лукашенко счел гуманитарной катастрофой обстановку на границе Белоруссии с ЕС
Политика
Лукашенко счел гуманитарной катастрофой обстановку на границе Белоруссии с ЕС
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 27 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал катастрофическими гуманитарные условия на границе республики с Евросоюзом.

По словам белорусского лидера, страны объединения ввели ЧС и «никого туда не пускают», дабы не распространилась правда об умирающих людях. Лукашенко сделал заявление, заслушивая доклад об обстановке на государственной границе.

«Короче, гуманитарная катастрофа на границе», — подчеркнул президент республики.

Ранее белорусский лидер назвал условия для проведения переговоров с западными государствами. По его словам, диалог возможен при условии прекращения санкционного воздействия на Белоруссию.

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евросоюз белоруссия лукашенко
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