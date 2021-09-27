В Южной Корее могут запретить употребление в пищу мяса собак

Сеул, 27 сентября. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выступил с инициативой запретить гражданам употреблять в пищу мясо собак.

По словам Мун Чжэ Ина, пришло время взвешенно рассмотреть данный вопрос. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на администрацию президента.

Такое заявление президент республики сделал в рамках встречи с премьер-министром Ким Бу Гемом, посвященной системе ухода за брошенными домашними животными. Отмечается, что сам Мун Чжэ Ин владеет несколькими домашними собаками. Однако на данный момент администрация президента не предоставила никаких деталей выдвинутой инициативы.

Как стало известно ранее, КНДР готова провести саммит с Южной Кореей. Однако это произойдет при определенном условии, сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.