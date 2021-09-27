Курс на оздоровление: диетолог Круглова оценила вегетарианский день в финских школах

В некоторых школах Финляндии существует еженедельный вегетарианский день, в течение которого дети в столовой едят только растительную пищу. В основе программы — курс на оздоровление рациона школьников, а также забота о сохранении природных ресурсов страны. Насколько такая практика вписывается в рацион подрастающего поколения и есть ли смысл вводить ее в российских школах, ФАН узнал у врача-диетолога и нутрициолога Натальи Кругловой.

По ее словам, один вегетарианский день в неделю никак не противоречит правилам детского сбалансированного питания, ведь он не подразумевает полного исключения животных продуктов. Как известно, в рационе вегетарианца остаются молочные продукты и яйца, то есть источник полноценного белка, необходимого как взрослому, так и ребенку.

«Поэтому в целом такое питание, тем более один раз в неделю, не приведет к каким-то дефицитам. Напротив, это, возможно, поможет сформировать новые пищевые привычки и увеличит количество растительной пищи в рационе, что важно для сбалансированного питания ребенка. Расширится продуктовый набор того, что используется в питании детей: овощей, фруктов и продуктов, которые содержат растительный белок, как, например, бобовые или что-то из сои. Поэтому я в этом вижу, скорее, плюсы, то, что может улучшить питание ребенка и сделать его более разнообразным», — рассуждает Наталья Круглова.

Такую программу, по мнению специалиста, действительно можно рассматривать как курс на оздоровление школьного питания, ведь в вегетарианском рационе заведомо меньше насыщенных жиров и натрия, ведущих к проблемам со здоровьем и лишнему весу. Следовательно, было бы неплохо попробовать ввести такое и в России, где ко всему прочему на вегетарианство до сих пор смотрят через призму мифа и считают стиль питания неполноценным и дефицитным. Даже один раз в неделю поможет подрастающему поколению посмотреть на вегетарианство под другим углом и понять, что такой рацион тоже может быть вкусным и нескучным.

«Определенный бонус в том, что это еще и курс на экологичное и осознанное использование природных ресурсов, что тоже важно. В Европе уже давно идет речь о том, чтобы устраивать вегетарианские дни не только в школах и других организованных учреждениях, но и в целом для людей. Один-два вегетарианских дня в неделю, в общем-то, приветствуются, и об этом говорят в том числе с позиции осознанного эко-поведения людей. — говорит диетолог. — Опять же, это даст людям попробовать данную систему питания, потому что она совершенно не дефицитна. Уже давно и ВОЗ, и Американская ассоциация диетологов, и европейские ассоциации диетологов приняли решение о том, что вегетарианское питание — это просто один из видов правильного питания. Если оно сбалансированно, то считать его дефицитным абсолютно неправильно».

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