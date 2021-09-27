Выборы в Германии: эксперт раскрыл, кто станет будущим канцлером ФРГ

В Германии завершились парламентские выборы. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии — она получает 25,7% голосов (лидер — Олаф Шольц). Партийный блок действующего канцлера страны Ангелы Меркель ХДС/ХСС с лидером Армином Лашетом набрал 24,1% голосов избирателей.

Всего по спискам в бундестаг впервые за 16 лет проходят пять партий. Помимо социал-демократов и консервативного блока, в парламенте окажутся следующие политические силы: «Союз 90/ Зеленые» (14,8%, лидер — Анналена Бербок), Свободная демократическая партия (11,5%, лидер — Кристиан Линднер), «Альтернатива для Германии» (10,3%, лидеры — Алиса Вайдель и Тино Хрупалла) и «Левые» (4,9%, лидеры — Жанин Висслер и Дитмар Барч). Последние не преодолели барьер в 5%, но проходят в парламент, так как получили три прямых мандата в избирательных округах — Грегор Гизи и Гезине Летч в Берлине и Серен Пельманн — в Лейпциге.

Как сообщили в избирательной комиссии, в новом составе бундестага будет 735 депутатов. Мандаты распределились следующим образом:

СДПГ — 206;

ХДС/ХСС — 196;

«Зеленые» — 118;

Свободная демократическая партия — 92;

«Альтернатива для Германии» — 83;

«Левые» — 39;

Союз южношлезвигских избирателей (партия датского меньшинства в Германии) — 1.

Блок ХДС/ХСС показал худшие результаты в истории, его результат ухудшился на 8,9%. Многие связывают это с уходом из политики Ангелы Меркель (она впервые за 16 лет не участвовала в выборах в бундестаг), которая долгое время являлась лицом партии.

Из-за того, что ни одна из партий не набрала более 50% голосов избирателей, они должны договариваться о создании коалиций. От этого зависит, кто станет новым канцлером Германии, также будет сформировано новое правительство. Новым председателем правительства могут стать два политика от самых популярных партий — Армин Лашет (ХДС/ХСС) и вице-канцлер Олаф Шольц (Социал-демократическая партия).

itb-berlin.de /

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, изменится ли политика Германии по отношению к России после выборов.

«У Шольца и Лашета равные возможности начать переговоры с партией «Зеленые» и Свободной демократической партией. Отмечу, что именно «зеленые» и «демократы» будут определять, с кем им вести переговоры, а не наоборот. Они уже начали зондировать почву, где у них могут быть точки соприкосновения. Обе партии — Социал-демократическая партия и ХДС/ХСС — России ценны», — отметил собеседник ФАН.

Также эксперт раскрыл, кто станет следующим канцлером ФРГ. По его словам, следующим лидером страны будет либо Шольц, либо Лашет. Оба кандидата не намерены менять политику в отношении России и переходить «красные линии», тогда как «Зеленые» и Свободная демократическая партия будут пытаться обострить ситуацию.

«По содержанию: будущий возможный канцлер — Шольц и Лашет — других у нас не будет при любой ситуации, даже если бы была большая коалиция. Поэтому «красные линии» сохранятся при любом канцлере. Понятно, что Анналена Бербок и Кристиан Линднер будут пытаться развивать контрактационный вектор, а Шольц и Лашет будут его сдерживать. В любом случае конструктивно-критическое взаимодействие сохранится. Важные словам: конструктивно — партнерство, критическое — конфронтация по всем ценностным параметрам, которые известны — так называемые «красные линии», — резюмировал Владислав Белов.

В Германии завершается целая эпоха: спустя 16 лет 67-летняя Ангела Меркель покидает пост федерального канцлера страны. ФАН рассказывает о карьере политика.