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Китай готов развивать сотрудничество с новым Правительством Германии
Политика
Китай готов развивать сотрудничество с новым Правительством Германии
wikipedia.org  /  Max12Max / CC BY-SA 4.0

Пекин, 27 сентября. Китай готов сотрудничать с новым составом немецкого правительства, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Как отмечается в сообщении китайского внешнеполитического ведомства, страна готова развивать сотрудничество с Германией на основе взаимного уважения.

«Мы надеемся, что китайско-германские отношения продолжат развиваться на основе равноправного диалога, а отношения между Китаем и ФРГ будут укрепляться», — высказалась Хуа Чуньин.

Сейчас гармоничное сотрудничество между двумя странами соответствует обоюдным интересам и двигается в верном направлении, заключили в ведомстве.

Как пишет НСН, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одержала победу на выборах в бундестаг. По предварительным подсчетам, она набрала 25,7% голосов.

Ранее научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Камкин отметил, что из всех участников выборов в ФРГ четкое отношение к Москве проявляют лишь представители партии «Альтернатива для Германии». Члены объединения не раз выступали за союз и снятие санкций с России.

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