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Эфир: Что будет с «Северным потоком — 2» после победы социал-демократов в Германии
Политика
Эфир: Что будет с «Северным потоком — 2» после победы социал-демократов в Германии
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

В понедельник, 27 сентября, с 13:00 в прямом эфире медиацентра «Патриот» эксперты подводят итоги выборов в Германии и обсуждают дальнейшую судьбу «Северного потока – 2».

На выборах в бундестаг, которые состоялись 26 сентября, победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Социал-демократы набрали 25,7% голосов. Блок действующего канцлера Ангелы Меркель, ХДС/ХСС, получил чуть меньше — 24,1% голосов. За «Зеленых» свои голоса отдали 14,8% избирателей. Свободная демократическая партия Германии набрала 11,5% голосов, а «Альтернатива для Германии» — 10,3%.

Кто создаст правящую коалицию в немецком парламенте и какие грядут перемены?

Смогут ли «Зеленые», резко критикующие Россию, влиять на решения правительства страны?

Можно ли назвать успехом преодоление 10-процентного барьера для «Альтернативы для Германии» и изменит ли это миграционную политику государства?

Повлияют ли итоги выборов в Германии на выполнение обязательств по газопроводу «Северный поток — 2»?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» отвечают политологи и эксперты.

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