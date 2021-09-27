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Стоимость ценных бумаг «Газпрома» взлетела до уровня 2008 года

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 11:52
Экономика
Стоимость ценных бумаг «Газпрома» взлетела до уровня 2008 года
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 27 сентября. Акции российского экспортера «Газпром» поднялись до рекордного уровня на фоне энергокризиса в Евросоюзе.

Дефицит голубого топлива на европейском рынке стал причиной рекордно высоких цен. Стоимость обыкновенных акций «Газпрома» выросла до 350 рублей вслед за газовым ралли, пишет «Коммерсантъ». Такой показатель в предыдущий раз был зарегистрирован в мае 2008 года. По состоянию на 10:30 мск 27 сентября повышение стоимости ценных бумаг на Мосбирже составило 1,83%.

Другим позитивным событием для «Газпрома» стало завершение строительства магистрали «Северный поток —2». Некоторые европейские политики связали это с дефицитом топлива в ЕС, якобы спровоцированным политикой фирмы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с опровержением этого обвинения.

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