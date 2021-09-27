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Экс-президент Афганистана сообщил о взломе страницы в Facebook после призыва признать талибов

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 11:51
Политика
Экс-президент Афганистана сообщил о взломе страницы в Facebook после призыва признать талибов
wikipedia.org  /  UK Department for International Development / CC BY 2.0

Абу-Даби, 27 сентября. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани сообщил о взломе своего аккаунта в социальной сети Facebook.

Таким образом он прокомментировал недавний пост на своей странице, в котором он якобы советует признать правительство движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Ранее стало известно, что Гани принял решение покинуть Афганистан после входа в Кабул талибов. Позже он извинился перед всеми жителями государства за свой поступок.

Стоит отметить, что ситуация в арабской республике резко обострилась после решения Белого дома вывести свой военный контингент из региона. Талибы незамедлительно воспользовались этой возможностью для организации полномасштабного штурма столицы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибы гани
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