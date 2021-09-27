Лондон, 27 сентября. Британский канал BBC недавно выпустил документальный фильм «Принц Филипп: воспоминания королевской семьи», полностью посвященный недавно ушедшему герцогу Эдинбургскому. В фильме члены королевской семьи дают интервью и делятся самыми трогательными воспоминаниями из жизни Филиппа, пишет Marie Claire.

Не стала исключением и любимица королевы Елизаветы — леди Луиза Виндзор. По мнению аналитиков, юная и перспективная дочь принца Эдварда — тайное оружие Виндзоров.

Один из королевских авторов, Фил Дампьер, в беседе с редактором Telegraph Камиллой Томини заявил, что леди Луиза вскоре станет именно тем человеком, на которого сможет положиться королева. Луизе в ноябре исполнится 18 лет, и не исключено, что Елизавета II захочет предоставить ей официальный титул, к которому, конечно же, прилагаются и королевские обязанности.

Дампьер уверен, что, приняв его, Луиза станет отличной поддержкой монархии, особенно в это тяжелое время. Ведь не так давно свои полномочия сложили сразу три королевских персоны: принц Эндрю, принц Гарри и Меган Маркл.

Писательница Ингрид Сьюард еще в апреле заявила, что Луиза всегда была достоянием британской королевской семьи, а в последние годы не раз показывала себя достойно в трудных ситуациях. При этом девушка уже сумела доказать публике, как можно изящно справляться с задачами, такими как помощь подружкам невесты на свадьбе принцессы Евгении. Кстати, именно тогда она показала себя как ловкая и умная девушка. Когда ее юбку задрало ветром прямо перед камерами, она смогла справиться с проблемой, о чем не раз писали в СМИ.

Журналисты стали все чаще обращать внимание на леди Луизу. Так, после объявления о кончине принца Филиппа девушка была запечатлена во время посещения воскресной службы в церкви, а позднее — у неофициального мемориала Эдинбургского. Печальный повод показал, какая она на самом деле: трогательная и заметно похорошевшая.

Помимо всего прочего, Луиза по-прежнему считается любимой внучкой королевы.

«Леди Луиза определенно является фаворитом королевы, и я вижу, что в будущем она сыграет важную роль в королевской семье», — заявлял ранее Фил Дампьер в интервью изданию Fabulous.

Ранее сообщалось, как внучка королевы Елизаветы Беатрис впервые стала матерью.