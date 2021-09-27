Экипажи ракетоносцев Ту-95МС выполнили тренировочные полеты под Саратовом

Саратов, 27 сентября. Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС провели плановые полеты на базе тяжелого бомбардировочного авиационного полка под Саратовом.

По имеющейся информации, основными задачами экипажей в ходе маневров являлись поддержание натренированности, а также практическая отработка полетов на авиационной технике в строю на малых дистанциях. Военнослужащие также выполнили стрельбу из кормовых авиационных пушек, передает телеканал «Звезда».

«В данной летной смене были задействованы молодые члены экипажа, которые под руководством опытных инструкторов отработали сложные авиационные элементы», — сообщил командир Энгельсского соединения дальней авиации Олег Пчела.

Отмечается, что в течение одной летной смены было задействовано пять самолетов и более 15 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

Ранее сообщалось, что российские РВСН развернули командно-штабные учения на территории Свердловской области. В рамках маневров комиссия командования войск даст оценку возможностям соединения с учетом перевооружения, передает RT.