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Глава Башкирии Хабиров встретится с президентом Казахстана Токаевым в рамках бизнес-миссии
Политика
Глава Башкирии Хабиров встретится с президентом Казахстана Токаевым в рамках бизнес-миссии
vk.com  /  Радий Хабиров

Нур-Султан, 27 сентября. Представители бизнес-кругов Башкирии во главе с главой региона Радием Хабировым посетят столицу Казахстана и проведут переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Помимо Хабирова и видных представителей деловой общественности, в состав бизнес-миссии в Нур-Султан войдут представители регионального кабмина и глава Торгово-промышленной палаты Республики Башкоростан Тимур Хабиров, а также гендиректор АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» Наиль Габбасов.

Обширная программа встреч и мероприятий включает открытие делового представительства Башкирии в Казахстане, встречу с главой государства Токаевым, а также членами кабмина и парламента республики. На 29 сентября назначена церемония подписания ряда соглашений о сотрудничестве в рамках посещения МФЦА «Астана», знакомство с системой Открытого цифрового правительства, визит в Национальный музей Казахстана и торжественная церемония награждения государственными наградами выходцев из Башкирии.

В поездке также примут участие представители малого и среднего предпринимательства, такие как проектировочное предприятие ООО НПФ «Пакер», ООО «Ирида» и многие другие. За последние годы Казахстан закрепился в качестве третьего по важности делового партнера Башкирии: общий объем сделок между Уфой и Нур-Султаном составляет 7,3% от внешнеторгового оборота российского региона.

Башкортостан — один из самых активных регионов в России в сфере развития цифровых инструментов управления. По словам главы регионального правительства Андрея Назарова, одним из главных достижений в этом направлении стало создание системы ЦУР, позволяющей эффективно отслеживать выполнение распоряжений, реагировать на запросы населения и собирать обратную связь.

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Казахстан башкирия хабиров бизнес торговля дипломатия токаев
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