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Газпромбанк примет участие в строительстве морского порта на Сахалине
Экономика
Газпромбанк примет участие в строительстве морского порта на Сахалине
Prt Scr youtube.com  /  Constantin Efimov

Южно-Сахалинск, 27 сентября. АО «Газпромбанк» подписал соглашение с ООО «Многофункциональный грузовой район» о финансировании строительства нового морского порта на Сахалине.

Проект является частью программы комплексной модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Она была разработана в соответствии с указом президента страны Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ». Сроки строительства комплекса установлены с 2022 по 2025 год.

Общие инвестиции в создание морского многофункционального грузового порта составят порядка 35 млрд рублей. Строительство объекта предполагает возведение всей необходимой инфраструктуры для перевозки сырья с шельфовых проектов Сахалина, уточняют «Известия».

В конце лета в Прикамье начала работу контейнерный терминал. Новый логистический узел станет частью транспортного хаба на юге Пермского края, пишет «ФедералПресс».

Министр обороны Сергей Шойгу ранее предложил построить новые города в Сибири. Россияне идею поддержали: около половины из них выразили готовность переехать туда.

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