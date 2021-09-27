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Soha: российские «Калибры» лишили ВМС США свободы действий в Черном море
Армия
Soha: российские «Калибры» лишили ВМС США свободы действий в Черном море
Федеральное агентство новостей

Ханой, 27 сентября. Военно-морские силы США больше не могут чувствовать себя безопасно в акватории Черного моря, сообщает Soha.

Воссоединение Крыма с РФ серьезно повлияло на расстановку сил в регионе. Прежде корабли Шестого флота ВМС США могли совершенно спокойно приближаться к берегам полуострова. Теперь же российские «Калибры» лишили американцев свободы действий в Черном море, приводит «ПолитРоссия» материал вьетнамского издания.

«С помощью крылатых ракет "Калибр-НК", стратегических бомбардировщиков и подводных лодок российский флот может нанести сильный удар по силам США с большого расстояния», — говорится в публикации.

Авторы отметили, что с 2015 года Черноморский флот ВМФ РФ стал намного эффективнее. В его составе числится ракетный крейсер «Москва», который в Соединенных Штатах получил репутацию «убийцы авианосцев». Также он получил несколько подводных лодок, десяток катеров и два сторожевых корабля «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Все это обернется для ВМС США трагичным сценарием в случае противостояния. В этой связи аналитики призвали американцев к сдержанности.

Ранее, как сообщает Infox, российские дипломаты призывали Вашингтон отказаться от провокаций в Черном море. Несмотря на это, в акваторию вошла группа кораблей Североатлантического альянса.

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