Ханой, 27 сентября. Военно-морские силы США больше не могут чувствовать себя безопасно в акватории Черного моря, сообщает Soha.

Воссоединение Крыма с РФ серьезно повлияло на расстановку сил в регионе. Прежде корабли Шестого флота ВМС США могли совершенно спокойно приближаться к берегам полуострова. Теперь же российские «Калибры» лишили американцев свободы действий в Черном море, приводит «ПолитРоссия» материал вьетнамского издания.

«С помощью крылатых ракет "Калибр-НК", стратегических бомбардировщиков и подводных лодок российский флот может нанести сильный удар по силам США с большого расстояния», — говорится в публикации.

Авторы отметили, что с 2015 года Черноморский флот ВМФ РФ стал намного эффективнее. В его составе числится ракетный крейсер «Москва», который в Соединенных Штатах получил репутацию «убийцы авианосцев». Также он получил несколько подводных лодок, десяток катеров и два сторожевых корабля «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Все это обернется для ВМС США трагичным сценарием в случае противостояния. В этой связи аналитики призвали американцев к сдержанности.

Ранее, как сообщает Infox, российские дипломаты призывали Вашингтон отказаться от провокаций в Черном море. Несмотря на это, в акваторию вошла группа кораблей Североатлантического альянса.