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Экономист: Беглов придает важное значение формированию регионального рынка труда
Экономика
Экономист: Беглов придает важное значение формированию регионального рынка труда
Федеральное агентство новостей  / 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уделяет важное значение формированию структуры экономики и регионального рынка труда. Такое мнение ФАН высказал экономист, эксперт финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Санкт-Петербург занял второе место после Москвы в рейтинге городов для успешной карьеры.

Регион притяжения

Как отметил Андрей Лобода, Санкт-Петербург и Ленинградская область по-прежнему остаются очень заметными регионами притяжения населения. Большое значение по-прежнему играет рынок труда.

«Важно отметить, что город на Неве является крупным студенческим центром России. Молодые специалисты все чаще начинают свою карьеру в компаниях малого и среднего бизнеса. Важное значение в формировании структуры экономики и регионального рынка труда имеют и власти Санкт-Петербурга», — пояснил Андрей Лобода.

Экономист: Беглов уделяет важное значение формированию регионального рынка труда
pixabay.com  / Gerd Altmann

По его словам, задача развития и расширения секторов экономики города с высокой добавленной стоимостью под контролем губернатора Александра Беглова может быть успешно реализована. Финансовая отрасль, финтех, сектор услуг, фармацевтика и медицина, транспорт, туризм, машиностроение, госслужба, энергетика даст заметный толчок развитию региональной экономики и рынка труда.

«Очень важно, чтобы секторы новой экономики развивались активнее, для этого нужно как можно оперативнее обеспечить условия благоприятного самочувствия малому и среднему бизнесу», — добавил Андрей Лобода.

Борьба с безработицей

Он обратил внимание, что государство на федеральном уровне борется с безработицей, сегодня ее уровень не является критическим ни в масштабах всей страны, ни в Петербурге. Очень важный момент — оплата труда, особенно для младшего персонала и обычных линейных сотрудников.

«К сожалению, выпускникам вузов нередко предлагают стартовый уровень в пределах 25–30 тысяч рублей. Санкт-Петербург мог бы совершить в целом и революцию на российском рынке труда. Рост стоимости труда и его эффективности создали бы предпосылки для города, очень привлекательную среду для инвестиций и в бизнес, и в человеческий капитал. На этом фоне очень важно победить возрастную дискриминацию на рынке труда. У Санкт-Петербурга в этом случае появится неоспоримый шанс возглавить рейтинг самых привлекательных городов для карьеры россиян», — рассказал Андрей Лобода.

Экономист: Беглов уделяет важное значение формированию регионального рынка труда
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Он заметил, что размер оплаты труда по-прежнему у многих работодателей в стране отстает от реальности. Бизнес не спешит поделиться своими доходами с сотрудниками. Для Санкт-Петербурга достойный уровень зарплаты ведущих специалистов сегодня должен исчисляться от 100 тысяч рублей.

Ранее политолог Дмитрий Солонников заявил, что губернатор Беглов доведет годовой бюджет Петербурга до триллиона рублей.

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