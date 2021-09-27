Коллега Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии попавшей в Коммунарку артистки

Москва, 27 сентября. Экстренно госпитализированная актриса Лариса Гузеева чувствует себя нормально, сообщила в беседе с ФАН коллега знаменитости.

Телеведущую программы «Давай поженимся» доставили в московскую больницу № 40 в Коммунарке. У нее подозревали коронавирус. В прессе писали, что после компьютерной томографии и тестирования у звезды театра и кино COVID-19 не выявили.

Какой диагноз поставили 62-летней артистке, пока неизвестно. О состоянии звезды «Жестокого романса» ФАН рассказала коллега Гузеевой, которая пожелала остаться неназванной. По ее словам, у актрисы все нормально. Накануне они переписывались, и знакомая спросила у знаменитости о ее состоянии.

«Ну вот у меня даже с ней есть запись — все в порядке», — сказала коллега актрисы в разговоре с ФАН.

О госпитализации Ларисы Гузеевой стало известно в ночь с воскресенья на понедельник. В прессе писали, что у артистки подозревают коронавирус нового типа. При этом еще утром звезда публиковала фотографии и видео из Крыма.