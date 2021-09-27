Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 11:41
11:40
Экономика
Газпромбанк примет участие в строительстве морского порта на Сахалине
11:40
Происшествия
Жертвой землетрясения на острове Крит стал один человек
11:38
Происшествия
Полицейский спас жительницу Приозерска от изнасилования
11:36
Общество
В России выявлено 22 236 новых случаев заражения коронавирусом
11:35
Видео
Традиционный Парад цветов прошел в Северной столице
11:35
Армия
Soha: российские «Калибры» лишили ВМС США свободы действий в Черном море
11:30
Украина
Украинские соцсети поздравили Усика и пристыдили Зеленского
11:30
Общество
Диетолог Гинзбург перечислил наиболее опасные виды диет
11:29
Шоу-бизнес
Коллега Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии попавшей в Коммунарку артистки
11:29
Украина
Экономист Мильчакова назвала условия получения Украиной нового транша от МВФ
Все новости

Коллега Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии попавшей в Коммунарку артистки

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 11:31
Шоу-бизнес
Коллега Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии попавшей в Коммунарку артистки
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 27 сентября. Экстренно госпитализированная актриса Лариса Гузеева чувствует себя нормально, сообщила в беседе с ФАН коллега знаменитости.

Телеведущую программы «Давай поженимся» доставили в московскую больницу № 40 в Коммунарке. У нее подозревали коронавирус. В прессе писали, что после компьютерной томографии и тестирования у звезды театра и кино COVID-19 не выявили.

Какой диагноз поставили 62-летней артистке, пока неизвестно. О состоянии звезды «Жестокого романса» ФАН рассказала коллега Гузеевой, которая пожелала остаться неназванной. По ее словам, у актрисы все нормально. Накануне они переписывались, и знакомая спросила у знаменитости о ее состоянии.

«Ну вот у меня даже с ней есть запись — все в порядке», — сказала коллега актрисы в разговоре с ФАН.

О госпитализации Ларисы Гузеевой стало известно в ночь с воскресенья на понедельник. В прессе писали, что у артистки подозревают коронавирус нового типа. При этом еще утром звезда публиковала фотографии и видео из Крыма.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Коллега Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии попавшей в Коммунарку артистки
здоровье госпитализация гузеева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru