Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 11:41
11:38
Происшествия
Полицейский спас жительницу Приозерска от изнасилования
11:36
Общество
В России выявлено 22 236 новых случаев заражения коронавирусом
11:35
Видео
Традиционный Парад цветов прошел в Северной столице
11:35
Армия
Soha: российские «Калибры» лишили ВМС США свободы действий в Черном море
11:30
Украина
Украинские соцсети поздравили Усика и пристыдили Зеленского
11:30
Общество
Диетолог Гинзбург перечислил наиболее опасные виды диет
11:29
Шоу-бизнес
Коллега Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии попавшей в Коммунарку артистки
11:29
Украина
Экономист Мильчакова назвала условия получения Украиной нового транша от МВФ
11:29
Экономика
Российская версия TikTok получит название Yappy
11:28
Политика
Российские СМИ узнали о госпитализации Явлинского из-за аритмии
Все новости

Российская версия TikTok получит название Yappy

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 11:29
Экономика
Российская версия TikTok получит название Yappy
pixabay.com

Москва, 27 сентября. «Газпром-медиа» запустит новую социальную сеть до конца текущего года, она должна составить конкуренцию TikTok.

Площадка даст пользователям возможность выкладывать вертикальные видео длиной до 60 секунд. Предполагается, что в качестве базы будет использоваться купленное холдингом приложение «Ямолодец», пишет «Коммерсантъ».

Российский сервис будет называться Yappy, такой товарный знак был зарегистрирован в базе «СПАРК». Приложение уже доступно в AppStore, однако проходит закрытое тестирование. Создатели позиционируют его в качестве социальной сети.

Запуск проекта запланирован на конец года, когда должно завершиться бета-тестирование. Целевую аудиторию разработчики проекта определяют как увлеченных саморазвитием людей в возрасте от 14 до 34 лет.

TikTok ранее выплатил России штраф в размере 2,6 миллиона рублей. Китайская соцсеть понесла наказание за размещение публикаций с запрещенной на территории страны информацией.

Тем временем платформа микроблогов Twitter уже тестирует функцию пожертвований авторам в биткоинах. Это стало возможным благодаря подключению к сервису платежей Strike, пишет «ФедералПресс».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Российская версия TikTok получит название Yappy
газпром-медиа tiktok yappy
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru