Российская версия TikTok получит название Yappy

Москва, 27 сентября. «Газпром-медиа» запустит новую социальную сеть до конца текущего года, она должна составить конкуренцию TikTok.

Площадка даст пользователям возможность выкладывать вертикальные видео длиной до 60 секунд. Предполагается, что в качестве базы будет использоваться купленное холдингом приложение «Ямолодец», пишет «Коммерсантъ».

Российский сервис будет называться Yappy, такой товарный знак был зарегистрирован в базе «СПАРК». Приложение уже доступно в AppStore, однако проходит закрытое тестирование. Создатели позиционируют его в качестве социальной сети.

Запуск проекта запланирован на конец года, когда должно завершиться бета-тестирование. Целевую аудиторию разработчики проекта определяют как увлеченных саморазвитием людей в возрасте от 14 до 34 лет.

TikTok ранее выплатил России штраф в размере 2,6 миллиона рублей. Китайская соцсеть понесла наказание за размещение публикаций с запрещенной на территории страны информацией.

Тем временем платформа микроблогов Twitter уже тестирует функцию пожертвований авторам в биткоинах. Это стало возможным благодаря подключению к сервису платежей Strike, пишет «ФедералПресс».