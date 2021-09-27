Вынесение вотума недоверия правительству — что произошло в Ливии с 20 по 26 сентября

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 20 по 26 сентября 2021 года.

Происшествия

Сайт Itamilradar в среду, 22 сентября, сообщил, что два военно-транспортных самолета ВВС Турции прибыли на авиабазу Аль-Ватыя. 24 сентября ресурс отследил аналогичные полеты.

Анкара доставляет грузы и наемников на подконтрольные ей объекты на западе страны.

Отдел уголовных расследований Управления безопасности Бенгази во вторник, 21 сентября, объявил о ликвидации сети контрабандистов в восточном регионе. Преступники незаконно перевозили беженцев из Египта в Италию через ливийскую территорию.

Политика

Во вторник, 21 сентября, Палата представителей вынесла вотум недоверия переходному Правительству национального единства (ПНЕ). Решение принято 89 голосами из 113. Депутаты обвинили кабмин в растрате госказны и неоказании услуг гражданам.

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба тем же вечером заявил в городе Аз-Завия, что кабмин не остановит свою работу, несмотря на лишение вотума доверия. Он продолжит деятельность для достижения справедливых выборов и обеспечения нужд населения.

В пятницу, 24 сентября, глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи переговорил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в кулуарах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Они обсудили развитие ситуации в стране.

Российский министр подчеркнул необходимость поэтапного вывода наемников и иностранных сил из Ливии. Он указал на важность продвижения проекта примирения для обеспечения успешного избирательного процесса.

Днем ранее в Нью-Йорке Аль-Манфи объявил о проведении в октябре международной конференции по Ливии. Мероприятие направлено для мобилизации поддержки и достижения стабильности в стране. Он предупредил, что государство на пороге реальных проблем, которые могут сорвать выборы, запланированные на 24 декабря.

Глава Президентского совета также встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудили последние события в североафриканской стране, проведение плебисцита и работу по национальному примирению. Они подтвердили важность реализации всех решений Женевской конференции.

Глава Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри во вторник, 21 сентября, в Рабате переговорил с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой. Стороны обсудили двусторонние отношения и пути их развития во всех областях. Они затронули способы урегулирования разногласий между ВГС и Палатой представителей, касающихся законотворчества.

ВГС потребовал переноса избирательного процесса, намеченного на 24 декабря. Это прозвучало в ходе пресс-конференции ведомства 20 сентября. Члены совета считают, что проведение плебисцита в нынешних условиях невозможно.

Девять ливийских политических партий выступили с совместным заявлением, в котором обозначили принципы, обеспечивающие переход к демократии и успех будущих выборов.

Главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар назначил заместителя. С 23 сентября по 24 декабря вооруженные силы возглавит начальник штаба генерал-полковник Абд ар-Разек ан-Назури.

Депутаты Палаты представителей сообщили журналистам о скором сложении полномочий председателя Палаты представителей Агилы Салеха.

Высший государственный совет (ВГС) в начале недели представил парламенту разработанную конституционную основу и законопроекты, регулирующие предстоящий плебисцит. Ведомство также направило документы в Высшую национальную избирательную комиссию (HNEC) и миссию ООН по поддержке в Ливии с целью дальнейшего согласования.

Глава HNEC Имад ас-Саих во вторник, 21 сентября, принял координатора МООНПЛ Разидона Зининга. Стороны рассмотрели ход подготовки к выборам.

Группа ООН во главе с директором Департамента по работе с миссиями на местах и технического сотрудничества Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Жоржет Ганьон завершила четырехдневный визит в Бенгази. Делегация посетила медицинские учреждения и склады, а также лагерь для перемещенных лиц Аль-Халис. Организация заявила о поддержке 68 гуманитарных инициатив и проектов развития в муниципалитете.

Экономика

Министр экономики и торговли ПНЕ Мухаммад аль-Хувейдж заявил, что для реализации проектов по восстановлению страны потребуется 200 млрд долларов. Такую сумму насчитали местные учреждения и Всемирный банк.

Общество

Во вторник, 21 сентября, десятки митингующих вышли на улицы Триполи в поддержку премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы. Граждане выразили протест вынесению Палатой представителей вотума недоверия ПНЕ.

Следующая демонстрация в столице прошла в пятницу, 24 сентября.

Перед собравшимися выступил глава кабмина. Он призвал к единству государства и недопущению раскола.

Митинги также наблюдались в нескольких городах на западе страны. Мероприятия организованы администрациями муниципалитетов. Власти арендовали автобусы, чтобы доставить граждан к местам проведения акций протеста.

В тот же вечер в Бенгази жители вышли на площадь Аль-Киш. Там демонстранты, напротив, поддержали решение парламента в отношении ПНЕ, а также принятых им законов о выборах. Они призвали провести избирательный процесс в назначенную дату – 24 декабря.